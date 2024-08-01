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5隊獲牌料供3500輛 可兩模式收費 部分的士車隊網約收費貴過按表

【明報專訊】運輸署昨日批出5個的士車隊牌照，5隊預計提供3500輛車隊的士，佔全港的士約兩成，車隊須一年內完成籌備，明年7月底前投入服務，有獲批牌車隊稱最快今年9月服務。車隊的士可按兩種模式收費，街上兜客要按咪表收費；如載網約客可自訂收費，在網約平台事先與乘客協定整筆車費。部分獲批牌照車隊稱預約車費會較按表收費貴，將按供求而定；有車隊料較咪表貴約10%至25%。

有立法會議員關注，車隊的士會否傾向接更貴的網約單，市面按表收費的士減少，重申應盡快將網約私家車合法化，增點對點交通供應，以競爭確保收費合理。運輸署長李頌恩認為，由於市面仍有非車隊的士，相信車隊的士會考慮競爭力定價令車費在較低水平，維持良好營商環境。

涉兩成的士 最快9月投運

運輸署於申請期內收到15份申請，昨公布3份不符申請要求，審視餘下12份申請後向最高分的5個申請人發牌，涉3隊市區車隊及兩隊混合車隊，牌照為期5年。5支車隊規模介乎300至1000輛的士，共提供3500輛的士，署方料所有車隊服務初期有約1500輛新車推出。

車隊牌照條款要求各車隊按規模提供一定比例輪椅及豪華的士，所有的士須安裝全球定位系統、行車記錄儀、閉路電視及可監測有否超速等不當行為的司機監察系統，並須提供網約平台、電子支付、投訴渠道等。豪華的士須提供免費無線上網及充電設施。5隊獲發牌車隊分別為Big Boss Taxi Company Limited、新科發展（國際）有限公司、星群的士服務有限公司、泰和管理有限公司，以及CMG Fleet Management Limited（見表）。

有車隊料較咪表貴10%至25%

本報昨向各車隊查詢網約的士如何收費。星群的士車隊董事鄭敏怡表示，暫未有具體定價，但原則會按供求而定，視乎召車時有否塞車、附近有否供應等，其車隊全為6人車，整個車隊投資約3億元，故亦有成本考慮，綜合各因素後初步預計較咪表收費高10%至25%，「不會高幾倍」，不認為屬「海鮮價」 。

鄭敏怡稱，最終預約車費較按表高多少，視乎「有多少客願意給多一點錢換更好服務」，「我們盼做到5分鐘內有車到」；又稱不排除如非繁忙時間考慮減價。被問車隊與Uber均可「海鮮價」，車隊如何競爭，鄭稱的士合法有保障，有信心車隊的士收費較貴仍有客源。

有公司稱鼓勵接街客 非「只做貴單」

新科發展（國際）車隊營運經理、的士司機從業員總會秘書長黃大海亦稱，其車隊網約收費會按市場需求及市民承擔能力而定，「不會高過咪表太多牟取暴利」。黃強調目標是建立一隊「平靚正」車隊，故鼓勵司機除接網約單亦在街上接客，「不希望建立壞印象（以為）車隊只做貴單」。黃又稱車隊採僱傭制，料招聘2000名全職及1500名兼職司機。

Big Boss Taxi車隊營運經理趙晉豪說，初步計劃網約輪椅和豪華的士收費較高，網約普通的士收費則「不會跟咪表差太遠」。對於會否要求車隊部分的士優先在街上兜客，不可只等網約單，趙稱要再考慮，但認為司機亦未必可不停有網約單，料為爭收入仍會在街上載客。泰和管理有限公司未公布車隊資料，僅稱會與時並進提供服務。CMG Fleet Management Limited稱車隊營運資料稍後公布。

以保收費合理 議員促網約私家車合法化

實政圓桌立法會議員田北辰關注，車隊的士司機會否只等可收更貴的網約服務，減少街上兜客，致市面需按表收費之的士減少。他認為政府應盡快將網約私家車合法化，增加不同種類點對點交通供應引入更多競爭，令各方「愈鬥愈平」，否則未來更多的士加入車隊，但又無其他點對點交通供應，市民或需「焗搭」普遍更貴的網約的士。

對於會否增發車隊牌照，李頌恩稱需視乎車隊落地後運作情况及市民反應再檢視。至於會否主動放蛇監察車隊，李稱執法程序交執法部門處理，署方負責確保車隊營運符合牌照條款，會派人到站頭等實地調查，條款亦有要求車隊每月交報告等。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕運輸署 的士 的士車隊

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