明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】住院期全母乳餵哺率不足兩成 母乳庫擬年蒐千升奶

【明報專訊】今日至8月7日係「國際母乳哺育周」。舊年公立醫院住院期間全母乳餵哺率不足兩成，連續4年下跌。廣華醫院婦產科部門主管醫生劉偉霖話，主因係社會對母乳餵哺認識不足，身邊人唔支持全母乳餵哺。除咗缺乏支持，母親亦會因為早產未必有足夠母乳餵哺。位於香港兒童醫院嘅本港首個母乳庫明年初投入服務，醫管局計劃每年收集1000升母乳，令早產嬰受惠。

劉偉霖強調，母乳係嬰兒最安全、方便同經濟嘅天然食糧，對母嬰健康有益，除非有醫療需要，否則任何母乳代替品皆非必要。

廣華醫院同7間設產科嘅公院自2016年起，陸續獲愛嬰醫院香港協會認證為「愛嬰醫院」。廣華醫院婦產科顧問助產士陳麗珊話，醫院已提供產前母乳餵哺教育、一站式母乳餵哺環境同出院支援熱線，希望將來全母乳餵哺率達100%。

喺廣華醫院誕下5胎嘅Juliana，先後全母乳餵哺5個仔女直至佢哋6個月大，之後以母乳為主餵哺子女到9個月大或以上。佢其間經歷乳腺炎、乳頭生水疱等，但形容餵哺母乳時光寶貴，鼓勵其他媽媽放鬆享受親子相處。

廣華醫院婦產科顧問醫生梁永昌話，本港32周或以下出生嘅早產嬰佔比約1%，媽媽未必有足夠母乳餵哺。為幫助早產嬰獲母乳餵哺，佢話母乳庫明年初起接受母乳捐贈，以增強早產嬰健康。

相關字詞﹕醫管局 公立醫院 母乳餵哺 母乳庫 母乳

上 / 下一篇新聞

5隊獲牌料供3500輛 可兩模式收費 部分的士車隊網約收費貴過按表
5隊獲牌料供3500輛 可兩模式收費 部分的士車隊網約收費貴過按表
有公司爆冷落選 消息：獲選者較聽話 周國強：覺政府公平
有公司爆冷落選 消息：獲選者較聽話 周國強：覺政府公平
共用網約平台 車隊多稱不抗拒
共用網約平台 車隊多稱不抗拒
初中公經社科增指引 促教愛國主義習思想 開學前1個月推 有教師指倉卒需再備課
初中公經社科增指引 促教愛國主義習思想 開學前1個月推 有教師指倉卒需再備課
話你知：2017入黨章 「習思想」強調堅持中共領導一切
話你知：2017入黨章 「習思想」強調堅持中共領導一切
「盼U life住宿舍 練做獨立的人」 摘星肌萎生獲中大取錄
「盼U life住宿舍 練做獨立的人」 摘星肌萎生獲中大取錄
非華籍商人領回鄉證 有冀延逗留期
非華籍商人領回鄉證 有冀延逗留期
北都340公頃沃地 研究倡納入保護 團體憂發展破壞 促篩7地點劃「農業優先區」
北都340公頃沃地 研究倡納入保護 團體憂發展破壞 促篩7地點劃「農業優先區」
沙頭角農地倒泥範圍擴 團體批執法不力
沙頭角農地倒泥範圍擴 團體批執法不力
話你知：「農業優先區」源自1980年代初
話你知：「農業優先區」源自1980年代初
五旬漢求心續命 「走出去已很開心」
五旬漢求心續命 「走出去已很開心」
港大研AI軟件測心雜音 準確度如醫生聽診
港大研AI軟件測心雜音 準確度如醫生聽診
次季GDP料升3.3%勝預期 私人消費轉跌 學者預計未來增長靠外貿
次季GDP料升3.3%勝預期 私人消費轉跌 學者預計未來增長靠外貿
財年首季赤字1200億 庫房6146億13年低
財年首季赤字1200億 庫房6146億13年低
老婦遭兩車撞斃 遺兩智障兒 母子平日執紙皮 涉事司機被捕一曾逃去
老婦遭兩車撞斃 遺兩智障兒 母子平日執紙皮 涉事司機被捕一曾逃去
跑馬地警署投彈 4男囚41至63月
跑馬地警署投彈 4男囚41至63月
懲教拒4書存入 鄒幸彤申覆核 署方指《人民不會忘記》陳述扭曲 小說《弟弟》或喚對抗意識
懲教拒4書存入 鄒幸彤申覆核 署方指《人民不會忘記》陳述扭曲 小說《弟弟》或喚對抗意識
支聯拒交資料案准上訴終院 明年1月審
支聯拒交資料案准上訴終院 明年1月審
屠龍案控方：兩組織11．18見面 計劃成形
屠龍案控方：兩組織11．18見面 計劃成形
醫生涉中大醫學樓偷拍 萬元保釋
醫生涉中大醫學樓偷拍 萬元保釋
赴免簽國託行李 App可辦妥 機管局設計 45秒可完成
赴免簽國託行李 App可辦妥 機管局設計 45秒可完成
總督察醉鬧醫院案 爭議非公眾地方押後判
總督察醉鬧醫院案 爭議非公眾地方押後判
港柬簽13合作備忘 研增航線航班 李家超：官商民合作發展潛力龐大
港柬簽13合作備忘 研增航線航班 李家超：官商民合作發展潛力龐大
當地開廠港商：東盟增長穩健 具長遠優勢回報
當地開廠港商：東盟增長穩健 具長遠優勢回報
活在灣區：深圳租樓宜避開旺季 網上先搵盤
活在灣區：深圳租樓宜避開旺季 網上先搵盤
【Emily】《紅Van》取景地 華輝餐廳貼出「停業」
【Emily】《紅Van》取景地 華輝餐廳貼出「停業」
【Emily】直通車永久停運 紅磡站設施用途待規劃
【Emily】直通車永久停運 紅磡站設施用途待規劃
【Emily】劉慕裳趙式慶周善和膺城大院士
【Emily】劉慕裳趙式慶周善和膺城大院士
【Emily】盧煜明勉超級狀元 科學家需先培養興趣
【Emily】盧煜明勉超級狀元 科學家需先培養興趣