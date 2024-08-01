【Emily】住院期全母乳餵哺率不足兩成 母乳庫擬年蒐千升奶

劉偉霖強調，母乳係嬰兒最安全、方便同經濟嘅天然食糧，對母嬰健康有益，除非有醫療需要，否則任何母乳代替品皆非必要。

廣華醫院同7間設產科嘅公院自2016年起，陸續獲愛嬰醫院香港協會認證為「愛嬰醫院」。廣華醫院婦產科顧問助產士陳麗珊話，醫院已提供產前母乳餵哺教育、一站式母乳餵哺環境同出院支援熱線，希望將來全母乳餵哺率達100%。

喺廣華醫院誕下5胎嘅Juliana，先後全母乳餵哺5個仔女直至佢哋6個月大，之後以母乳為主餵哺子女到9個月大或以上。佢其間經歷乳腺炎、乳頭生水疱等，但形容餵哺母乳時光寶貴，鼓勵其他媽媽放鬆享受親子相處。

廣華醫院婦產科顧問醫生梁永昌話，本港32周或以下出生嘅早產嬰佔比約1%，媽媽未必有足夠母乳餵哺。為幫助早產嬰獲母乳餵哺，佢話母乳庫明年初起接受母乳捐贈，以增強早產嬰健康。