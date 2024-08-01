明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】《紅Van》取景地 華輝餐廳貼出「停業」

【明報專訊】逾40年歷史、電影《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅Van》取景地嘅大埔華輝小廚餐廳傳出「停業」，有拍賣行喺報章登廣告話要拍賣餐廳嘅家具同設備。Emily噚日下晝去睇過，餐廳門口貼住「停業」紙張，未有解釋原因，餐廳內淨係茶水部有燈光，枱櫈、餐具等仲喺原位。

拍賣行登廣告要賣餐廳家具設備

幫襯咗華輝幾十年嘅食客施小姐話，前晚近凌晨1點去餐廳食嘢，仲有帶埋海鮮畀華輝加工，當時食客多，「走完一批又一批」，又大讚華輝嘅蘋果批鬆化、蘋果有口感。佢記得老闆略略提過唔做，但冇諗到餐廳會停業，話對餐廳有感情，食物又平又好食，希望可以重開。

食客嘆失人情味飯堂

「唔知半夜打完牌去邊度食」

另一名食客高小姐（化名）就話，喺華輝食嘢有人情味，食客碰面會互相打招呼，每一段時間都見到相熟朋友，加上24小時營業，停業好似無咗一個飯堂，「突然間都唔知半夜三更打完牌去邊度食嘢」。佢話以前有人特登喺白石角叫外賣，出埋來回的士錢要買華輝乾炒牛河，可見有食客欣賞食物質素，但都明白新冠疫情對餐廳影響大，加上租金貴咗，對停業感到無奈。

華輝餐廳位於大埔鄉事會街13號，1981年開業，曾獲《米芝蓮指南香港澳門2010》推介，最出名嘅有蘋果批同雞批。陳果執導、2014年上映嘅《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅Van》包起華輝餐廳拍攝，成為戲中角色商討對策嘅地方。

相關字詞﹕結業 華輝餐廳

上 / 下一篇新聞

5隊獲牌料供3500輛 可兩模式收費 部分的士車隊網約收費貴過按表
5隊獲牌料供3500輛 可兩模式收費 部分的士車隊網約收費貴過按表
有公司爆冷落選 消息：獲選者較聽話 周國強：覺政府公平
有公司爆冷落選 消息：獲選者較聽話 周國強：覺政府公平
共用網約平台 車隊多稱不抗拒
共用網約平台 車隊多稱不抗拒
初中公經社科增指引 促教愛國主義習思想 開學前1個月推 有教師指倉卒需再備課
初中公經社科增指引 促教愛國主義習思想 開學前1個月推 有教師指倉卒需再備課
話你知：2017入黨章 「習思想」強調堅持中共領導一切
話你知：2017入黨章 「習思想」強調堅持中共領導一切
「盼U life住宿舍 練做獨立的人」 摘星肌萎生獲中大取錄
「盼U life住宿舍 練做獨立的人」 摘星肌萎生獲中大取錄
非華籍商人領回鄉證 有冀延逗留期
非華籍商人領回鄉證 有冀延逗留期
北都340公頃沃地 研究倡納入保護 團體憂發展破壞 促篩7地點劃「農業優先區」
北都340公頃沃地 研究倡納入保護 團體憂發展破壞 促篩7地點劃「農業優先區」
沙頭角農地倒泥範圍擴 團體批執法不力
沙頭角農地倒泥範圍擴 團體批執法不力
話你知：「農業優先區」源自1980年代初
話你知：「農業優先區」源自1980年代初
五旬漢求心續命 「走出去已很開心」
五旬漢求心續命 「走出去已很開心」
港大研AI軟件測心雜音 準確度如醫生聽診
港大研AI軟件測心雜音 準確度如醫生聽診
次季GDP料升3.3%勝預期 私人消費轉跌 學者預計未來增長靠外貿
次季GDP料升3.3%勝預期 私人消費轉跌 學者預計未來增長靠外貿
財年首季赤字1200億 庫房6146億13年低
財年首季赤字1200億 庫房6146億13年低
老婦遭兩車撞斃 遺兩智障兒 母子平日執紙皮 涉事司機被捕一曾逃去
老婦遭兩車撞斃 遺兩智障兒 母子平日執紙皮 涉事司機被捕一曾逃去
跑馬地警署投彈 4男囚41至63月
跑馬地警署投彈 4男囚41至63月
懲教拒4書存入 鄒幸彤申覆核 署方指《人民不會忘記》陳述扭曲 小說《弟弟》或喚對抗意識
懲教拒4書存入 鄒幸彤申覆核 署方指《人民不會忘記》陳述扭曲 小說《弟弟》或喚對抗意識
支聯拒交資料案准上訴終院 明年1月審
支聯拒交資料案准上訴終院 明年1月審
屠龍案控方：兩組織11．18見面 計劃成形
屠龍案控方：兩組織11．18見面 計劃成形
醫生涉中大醫學樓偷拍 萬元保釋
醫生涉中大醫學樓偷拍 萬元保釋
赴免簽國託行李 App可辦妥 機管局設計 45秒可完成
赴免簽國託行李 App可辦妥 機管局設計 45秒可完成
總督察醉鬧醫院案 爭議非公眾地方押後判
總督察醉鬧醫院案 爭議非公眾地方押後判
港柬簽13合作備忘 研增航線航班 李家超：官商民合作發展潛力龐大
港柬簽13合作備忘 研增航線航班 李家超：官商民合作發展潛力龐大
當地開廠港商：東盟增長穩健 具長遠優勢回報
當地開廠港商：東盟增長穩健 具長遠優勢回報
活在灣區：深圳租樓宜避開旺季 網上先搵盤
活在灣區：深圳租樓宜避開旺季 網上先搵盤
【Emily】住院期全母乳餵哺率不足兩成 母乳庫擬年蒐千升奶
【Emily】住院期全母乳餵哺率不足兩成 母乳庫擬年蒐千升奶
【Emily】直通車永久停運 紅磡站設施用途待規劃
【Emily】直通車永久停運 紅磡站設施用途待規劃
【Emily】劉慕裳趙式慶周善和膺城大院士
【Emily】劉慕裳趙式慶周善和膺城大院士
【Emily】盧煜明勉超級狀元 科學家需先培養興趣
【Emily】盧煜明勉超級狀元 科學家需先培養興趣