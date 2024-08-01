【Emily】《紅Van》取景地 華輝餐廳貼出「停業」

拍賣行登廣告要賣餐廳家具設備

幫襯咗華輝幾十年嘅食客施小姐話，前晚近凌晨1點去餐廳食嘢，仲有帶埋海鮮畀華輝加工，當時食客多，「走完一批又一批」，又大讚華輝嘅蘋果批鬆化、蘋果有口感。佢記得老闆略略提過唔做，但冇諗到餐廳會停業，話對餐廳有感情，食物又平又好食，希望可以重開。

食客嘆失人情味飯堂

「唔知半夜打完牌去邊度食」

另一名食客高小姐（化名）就話，喺華輝食嘢有人情味，食客碰面會互相打招呼，每一段時間都見到相熟朋友，加上24小時營業，停業好似無咗一個飯堂，「突然間都唔知半夜三更打完牌去邊度食嘢」。佢話以前有人特登喺白石角叫外賣，出埋來回的士錢要買華輝乾炒牛河，可見有食客欣賞食物質素，但都明白新冠疫情對餐廳影響大，加上租金貴咗，對停業感到無奈。

華輝餐廳位於大埔鄉事會街13號，1981年開業，曾獲《米芝蓮指南香港澳門2010》推介，最出名嘅有蘋果批同雞批。陳果執導、2014年上映嘅《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅Van》包起華輝餐廳拍攝，成為戲中角色商討對策嘅地方。