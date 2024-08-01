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港聞

港聞二

當地開廠港商：東盟增長穩健 具長遠優勢回報

【明報專訊】特首李家超昨總結柬埔寨金邊行程，談及雙方政府同意透過旅遊促進人民交流。主力生產酒店和旅遊用品的明輝國際於2018年進駐柬埔寨設廠，承接全球多家酒店集團和航空公司訂單，該集團主席及行政總裁程志輝接受本報專訪稱，本港酒店業在新冠疫情後的復蘇速度，顯然不如歐美和東南亞，指香港現難吸引內地過夜客，商務旅客也不如疫前，須思考定位和出路；相反東盟近年增長穩健，人口龐大且年輕，在當地發展有長遠優勢和回報。

集團主席：港酒店業疫後復蘇慢

明輝於1980年在本港創立，主打酒店和旅遊用品，例如酒店沐浴液、牙膏牙刷、拖鞋和旅遊套裝等，也有手袋等其他零售產品，客戶遍佈歐美、內地、港澳和東南亞。程志輝說，本港酒店業疫後復元明顯慢於歐美和東南亞，澳門是復蘇最快的地區，因當地旅遊模式例如賭業能吸引旅客過夜。

他稱，本港以往依靠內地自由行的消費力，「現在很多國內朋友很少留港過夜，夜晚返深圳住，便宜很多」，因此兩三星級酒店流失大量住客，需轉型尋求出路，例如平日減價吸引本地客。至於高級商務酒店，包括國際知名的五星級酒店，他說，現時全球經濟欠佳且企業習慣視像會議，目前仍維持低入住率。他認為港須積極思考定位和出路才能提升旅遊競爭力。

明輝1980年代在內地設立生產線及建立銷售市場，眼見近年柬埔寨經濟逐漸轉型，程志輝遂於2018年在柬國設生產基地，程稱，柬埔寨出產製品原材料主要來自內地，部分從當地採購，銷售則集中歐美市場，小量在東盟內銷。

他說，1980年代有大批港商在內地設廠，而內地於2000年後，勞動力減少且工人薪酬上漲，加上美國對華實施的重關稅，導致「Made in China（中國製造）在美國優勢愈來愈小」，不少港商的內地生產線自10年前「走出來」。在柬國設廠多年，他說東盟近年經濟增長穩健，人口龐大且年輕，對營商有長遠盈利和增長。

柬國最低工資每月1591元

低於內地 明輝續擴大生產線

明輝柬國工廠位於首都金邊西南方約一小時車程，佔地1.5萬平方米，包括18座產房及3座配套綜合樓。程志輝說，目前當地有5400名工人，當地經濟起飛雖令人工開支增加，最低工資由2017年每月153美元（約1193港元），增約三成至目前204美元（約1591港元），但仍低於內地2360元人民幣（約2548港元），因此未來會繼續集中在柬國招聘，擴大生產線。

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