港柬簽13合作備忘 研增航線航班 李家超：官商民合作發展潛力龐大

明報記者 張逸羲柬埔寨、越南報道

李家超昨早先後與柬埔寨首相洪瑪奈和副首相兼內政部長韶索卡會面，李表示，雙方認同兩地在官方、商界、民間交流合作有龐大發展潛力，兩地簽署的13份合作備忘錄涵蓋貿易和經濟合作、促進投資、技術創新、航空服務業發展等。

回港探討便利柬國旅客來港

被問有否探討放寬兩地入境簽證，李家超稱與當地官員會面氣氛良好，討論旅遊業發展時，談及首要是加強兩地航班，對方同意探討如何加強合作推動赴柬旅遊，他回港後也會與相關決策局和部門探討，便利柬埔寨旅客來港。目前香港往返柬埔寨的航班目的地主要是金邊，每周6日有航班，每日來回各一至兩班。

李家超表示曾到柬國旅遊，今次首以官式身分到訪，發現當地發展快速、市場發展潛力龐大，且外匯相對自由進出，令他留下深刻印象，也發現兩地合作空間很多。

他認為，雙方可推進4方面的合作，包括加強兩地政府聯繫交流，透過高層官員交流互訪、組織和推動商務活動合作，加強聯繫，柬埔寨政府也支持本港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）；其次是推動兩地經貿合作，指當地正發展基礎建設、物流、金融、人才培訓、綠色可持續經濟等，需要國際資金、營商管理及專業服務等支援正是本港優勢，同時可為港帶來商機；第三是共建一帶一路建設；最後是促進兩地人民交流，尤其是旅遊和文化。

柬副相：政府不指令私企 歡迎港商

柬埔寨副首相兼外交與國際合作部大臣宋金達在其後的商務午餐會致辭時稱，柬埔寨安全和穩定，通脹維持每年約2.5%穩定增長，國內生產總值（GDP）也符合預期，並推動私營企業作為經濟發展的引擎，政府不會指令或管理私營企業，歡迎港商投資。他說，柬埔寨人口僅1700萬，在柬埔寨投資可擴至接觸整個東盟市場，甚至東盟+5包括內地、韓國、日本、新西蘭和澳洲。

李家超一行人昨日傍晚抵達越南，越南外交部常務副部長阮明宇和中國駐越南大使熊波在機場迎接；抵埗後訪問團出席越南工商總會的交流晚宴。