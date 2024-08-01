明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

總督察醉鬧醫院案 爭議非公眾地方押後判

【明報專訊】休班女總督察涉醉後大鬧中大醫院，她早前否認「醉酒時在公眾地方行為不檢」傳票控罪受審，控辯雙方昨於沙田裁判法院結案陳辭。辯方力陳案發地點須獲准進入，不符合控罪所指的「公眾地方」，而且被告沒有奔跑、大叫或施襲，說話有條理。裁判官覃有方將案件押後至8月28日下午裁決。

被告入母親病房 內有啤酒空罐

被告葉文儀（53歲）被控於去年10月22日上午6時至7時許在香港中文大學醫院7樓犯案。早前有護士供稱，被告在案發前一晚進入母親病房，房內有啤酒空罐。事發片段顯示，被告遭警員制服時掙扎，並大聲駁斥「我冇打我媽啊！」，只想「兩母女傾兩句」；有警員質疑她「你似幫辦咩？」。葉選擇不作供自辯。

控方陳辭時同意，裁判官可直接從片段觀察被告當時是否醉酒，並須考慮案發地方是否「公眾地方」。辯方外籍大狀陳辭稱，裁判官先要判斷事發地點是否屬「公眾地方」，如非，裁判官毋須進一步考慮其他事宜，可裁定被告罪名不成立。覃官舉例稱，有人在家中飲酒理應被裁定罪脫。

辯方解釋，踏入事發地點前需要按鐘，獲得護士准許開門方能進內，因此進入該處受到限制。辯方又指，被告沒有四圍奔跑、高聲尖叫，亦無襲擊任何人，她最多飲了兩罐啤酒，並非語無倫次。

【案件編號：STS 1358/24】

相關字詞﹕沙田裁判法院 中大醫院 醉酒及行為不檢罪 總督察

上 / 下一篇新聞

5隊獲牌料供3500輛 可兩模式收費 部分的士車隊網約收費貴過按表
5隊獲牌料供3500輛 可兩模式收費 部分的士車隊網約收費貴過按表
有公司爆冷落選 消息：獲選者較聽話 周國強：覺政府公平
有公司爆冷落選 消息：獲選者較聽話 周國強：覺政府公平
共用網約平台 車隊多稱不抗拒
共用網約平台 車隊多稱不抗拒
初中公經社科增指引 促教愛國主義習思想 開學前1個月推 有教師指倉卒需再備課
初中公經社科增指引 促教愛國主義習思想 開學前1個月推 有教師指倉卒需再備課
話你知：2017入黨章 「習思想」強調堅持中共領導一切
話你知：2017入黨章 「習思想」強調堅持中共領導一切
「盼U life住宿舍 練做獨立的人」 摘星肌萎生獲中大取錄
「盼U life住宿舍 練做獨立的人」 摘星肌萎生獲中大取錄
非華籍商人領回鄉證 有冀延逗留期
非華籍商人領回鄉證 有冀延逗留期
北都340公頃沃地 研究倡納入保護 團體憂發展破壞 促篩7地點劃「農業優先區」
北都340公頃沃地 研究倡納入保護 團體憂發展破壞 促篩7地點劃「農業優先區」
沙頭角農地倒泥範圍擴 團體批執法不力
沙頭角農地倒泥範圍擴 團體批執法不力
話你知：「農業優先區」源自1980年代初
話你知：「農業優先區」源自1980年代初
五旬漢求心續命 「走出去已很開心」
五旬漢求心續命 「走出去已很開心」
港大研AI軟件測心雜音 準確度如醫生聽診
港大研AI軟件測心雜音 準確度如醫生聽診
次季GDP料升3.3%勝預期 私人消費轉跌 學者預計未來增長靠外貿
次季GDP料升3.3%勝預期 私人消費轉跌 學者預計未來增長靠外貿
財年首季赤字1200億 庫房6146億13年低
財年首季赤字1200億 庫房6146億13年低
老婦遭兩車撞斃 遺兩智障兒 母子平日執紙皮 涉事司機被捕一曾逃去
老婦遭兩車撞斃 遺兩智障兒 母子平日執紙皮 涉事司機被捕一曾逃去
跑馬地警署投彈 4男囚41至63月
跑馬地警署投彈 4男囚41至63月
懲教拒4書存入 鄒幸彤申覆核 署方指《人民不會忘記》陳述扭曲 小說《弟弟》或喚對抗意識
懲教拒4書存入 鄒幸彤申覆核 署方指《人民不會忘記》陳述扭曲 小說《弟弟》或喚對抗意識
支聯拒交資料案准上訴終院 明年1月審
支聯拒交資料案准上訴終院 明年1月審
屠龍案控方：兩組織11．18見面 計劃成形
屠龍案控方：兩組織11．18見面 計劃成形
醫生涉中大醫學樓偷拍 萬元保釋
醫生涉中大醫學樓偷拍 萬元保釋
赴免簽國託行李 App可辦妥 機管局設計 45秒可完成
赴免簽國託行李 App可辦妥 機管局設計 45秒可完成
港柬簽13合作備忘 研增航線航班 李家超：官商民合作發展潛力龐大
港柬簽13合作備忘 研增航線航班 李家超：官商民合作發展潛力龐大
當地開廠港商：東盟增長穩健 具長遠優勢回報
當地開廠港商：東盟增長穩健 具長遠優勢回報
活在灣區：深圳租樓宜避開旺季 網上先搵盤
活在灣區：深圳租樓宜避開旺季 網上先搵盤
【Emily】《紅Van》取景地 華輝餐廳貼出「停業」
【Emily】《紅Van》取景地 華輝餐廳貼出「停業」
【Emily】住院期全母乳餵哺率不足兩成 母乳庫擬年蒐千升奶
【Emily】住院期全母乳餵哺率不足兩成 母乳庫擬年蒐千升奶
【Emily】直通車永久停運 紅磡站設施用途待規劃
【Emily】直通車永久停運 紅磡站設施用途待規劃
【Emily】劉慕裳趙式慶周善和膺城大院士
【Emily】劉慕裳趙式慶周善和膺城大院士
【Emily】盧煜明勉超級狀元 科學家需先培養興趣
【Emily】盧煜明勉超級狀元 科學家需先培養興趣