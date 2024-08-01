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港聞二

赴免簽國託行李 App可辦妥 機管局設計 45秒可完成

【明報專訊】香港機場管理局推出自行設計的手機特快行李託運服務，使用航空公司的手機應用程式（App）即可完成登記，到特快櫃枱辦理寄存行李手續，毋須利用人手或智能登記櫃枱，預計特快行李託運過程只需約45秒。國泰航空今起推出有關服務，但前往須簽證之目的地例如美國則不適用；香港航空預計今年底推出，至於香港快運去年底已推先導計劃使用相關服務。

登入航空公司App辦理 國泰港航快運推

機管局創新及數據分析總經理歐陽顯宏表示，過往乘客到達機場後以人手或自助形式託運行李，若不計排隊時間，過程需花約3分鐘，透過手機特快行李託運服務，乘客可在機場外預先辦理手續，令過程縮短至約45秒至1分鐘。他希望兩年內可擴展服務至更多本港及外地航空公司，目標是助八成離境旅客縮短處理行李寄艙時間，同時令航空公司能減省人手。

機管局回覆本報查詢稱，服務由機管局自主設計，並委託日本電氣香港有限公司開發。技術上，只要航空公司有應用程式，就可聯繫機管局軟件並提供相關服務。

需有NFC功能 2019前特區護照不適用

根據服務流程，乘客到機場前可登入航空公司App辦理登機手續，取得電子登機證後，利用手機的NFC功能（近距離無線通訊技術）掃描旅遊證件，包括港澳居民來往內地通行證（回鄉證）、內地居民往來港澳通行證及電子護照，以登記手機特快行李託運服務。

乘客到達機場後，可到航空公司的特快行李託運櫃枱，利用人臉識別核對身分。系統一經確認乘客身分，會自動打印寄艙行李標籤，最後乘客需掃描電腦上的二維碼，返回航空公司的App掃描旅行證件及行李標籤條碼，即可自行將標籤掛上行李，並放到行李帶上完成託運程序。歐陽顯宏解釋，最後掃描證件的程序旨在確認旅客有攜帶證件登機。

被問到若乘客行李超重如何處理時，歐陽顯宏稱視乎各航空公司做法，舉例國泰乘客可尋求現場職員協助；快運乘客則能直接在其應用程式繳付超重費用。歐陽又提醒，手機特快行李託運服務只適用於11歲或以上、前往免簽證目的地之乘客；而基於手機無法讀取的技術原因，持2019年5月14日或之前簽發的香港特區護照之乘客，亦不適用於該服務。

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