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港聞

港聞二

跑馬地警署投彈 4男囚41至63月

【明報專訊】跑馬地警署於2020年3月30日遭投擲汽油彈，4名男子同被控兩項縱火罪，1人認罪，3人受審後罪成；事後其中一被告的弟弟和母親摧毁證據，受審後被裁定串謀妨礙司法公正罪成，弟弟面對的管有物品意圖損壞財產罪脫。案件昨於區域法院判刑，法官王詩麗指被告有預謀犯案，在社會氣氛稍平息時唯恐天下不亂，行為目無法紀，判處認罪的學車導師監禁3年5個月，餘下3人囚5年3個月，兩母子判囚半年。

被告胞弟母親毁證囚半年

被告甘偉達（46歲，學車導師）、倪永聰（28歲，售貨員）、區躍南（26歲，髮型師）、黃浩程（23歲，送貨員），被指無合法辯解而用火損壞一輛私家車，及跑馬地警署油站旁地面、油缸天花和電力分站；摧毁證據被控妨礙司法的被告倪炳楠（24歲）及丁鳳霞（47歲）則為倪永聰的弟弟及母親，二人同為售貨員。

王官判刑時稱，本案雖發生在人煙稀少的凌晨時分，亦非住宅單位，但案件仍有嚴重之處。4名被告有預謀、計劃並分工犯案，穿一身黑衣掩飾身分，有人負責留意情况，有人負責投擲汽油彈。辯方稱被告不是為個人利益犯案，王官則指4被告仇警，在社會氣氛稍平息時興風作浪，不顧當值警員的安危。

反修例翌年 官指社會稍息興風作浪

王官續稱，涉案警署位於油站附近，若火勢迅速蔓延，將一發不可收拾，禍及居民，本案沒有造成重大傷害實屬僥倖；投擲的汽油彈含有微量有機混合物，可能會令火勢難以撲滅，被告的行為危險，是對財產的漠視及法律的藐視。量刑時，王官指案件雖沒有因控方或其他因素延遲，但考慮到各被告其間承受重大壓力，遂「格外開恩」酌情減刑3個月，被告甘偉達認罪扣減後被判囚41個月，餘下4人判囚63個月。

至於涉倒掉火水，串謀妨礙司法公正罪成的丁鳳霞及倪炳楠，辯方求情稱二人出於保護兒子和兄長的心。王官指二人不是精心策劃或早有預謀，行為未有重大影響，以監禁9個月為量刑起點，酌情減刑3個月後，判囚6個月。

【案件編號：DCCC 124、125/21】

相關字詞﹕管有物品意圖摧毀或毀壞財產 妨礙司法公正 縱火 汽油彈 警署 跑馬地

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