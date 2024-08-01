老婦遭兩車撞斃 遺兩智障兒 母子平日執紙皮 涉事司機被捕一曾逃去

昨早10時，警方接到客貨車司機報警，指在晏架街與棕樹街交界撞倒一名老婦，她困於車底，救援人員趕至，事主重傷昏迷，被救出時證實死亡。事主為73歲姓蘇老婦，下半身捲入客貨車底，留下一對拖鞋，遺體被帳篷覆蓋。涉案客貨車司機在場協助警方調查。

先被撞倒 尾車輾過始停下

交通警員到附近店舖翻看閉路電視，並查看附近停泊車輛行車紀錄儀片段，了解事發經過。經初步調查，事主當時在晏架街一酒店門外過馬路，先被中型貨車撞倒，再被客貨車輾過，中型貨車懷疑不顧而去。

警方追查車輛登記資料，稍後在八鄉馬鞍崗一物流貨倉尋獲中型貨車，46歲李姓司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡、意外後沒有停車及意外後沒有報案被捕，物流公司負責人在場協助調查，涉事貨車被拖往汽車扣留中心進一步檢驗。客貨車45歲姓盧司機同涉危駕引致他人死亡被捕。據閉路電視片段所見，當時一輛白色密斗貨車沿晏架街快線行駛，懷疑撞倒老婦後未有停車，駛離現場，老婦倒臥地上，隨後一輛客貨車駛至，前輪輾過倒地的事主，客貨車立即停下，事主夾在尾輪前，男司機連忙下車查看並報警。

日掙一二十元 領生果金

死者居於大角嘴一舊樓單位，鄰居表示，死者兩兒子疑有智力障礙，平日會與次子外出拾荒，老婦會「揸住竹、棟吓棟吓咁行」。鄰居又指其單位雜物多，平日傳出臭味及有蟲鼠。

死者的47歲次子邵先生懂簡單對答，他說與母親同住，父親數年前離世，年約50歲的哥哥現居於院舍。他說平日與媽媽執紙皮，每日有10至20元收入，間中有街坊給零錢幫助。他說過去母親未能申請綜援，但有領取「生果金」，並靠積蓄過活。

長子居院舍 曾回家了解

能否自理 次子：得得哋

他稱昨已有警員告知他母親死訊，哥哥亦曾回來了解，自己近日腳傷入院，一個多月前出院。被問能否獨自照顧自己，他說「得得哋」，會繼續執紙皮，亦懂得自行購買食物。

社署稱涉事家庭非社署社工跟進個案，當區綜合家庭服務中心社工已聯絡有關家屬，按需要提供協助。