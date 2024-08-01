港大研AI軟件測心雜音 準確度如醫生聽診

手機對準心瓣收音 評估準確度八成

該款AI軟件系統名為Vitogram®，已在美國食品及藥物管理局（FDA）註冊為醫療器械，有關發明亦獲日內瓦國際發明展「評審團特別嘉許金獎」。港大醫學院生物醫學學院副教授、港大醫衛大數據深析實驗室首席科學家何永基指出，約一成70歲以上人士患瓣膜性心臟病，高血壓、糖尿病患者亦屬高危，而新冠疫情期間很多「隱藏病人」因避免外出或憂被感染，未能正常求診，不少人亦不會因小毛病立刻求醫，故希望研發隨身聽診器，Vitogram®正可以將普通手機轉變為「AI隨身醫生」。

港大醫學院臨牀醫學學院內科學系臨牀助理教授、心臟科醫生黃浚嘉解釋，正常狀態下血液流過瓣膜速度較慢，但當瓣膜出現狹窄或閉合不全時，血液流過時有可能發出雜音，「似水管被塞着咗，會發出突突聲」，心有雜音是瓣膜性心臟病重要病徵之一，Vitogram®可收集並分析心臟雜音，評估有否心瓣疾病。用家使用時需將手機對準4個心瓣位置，每個點停留約10秒，系統收集數據後便會檢測是否有心瓣疾病，整個過程需約1分鐘。

收費未定 冀大眾受惠

黃浚嘉於去年12月至今以公院363名病人作為臨牀研究對象，數據分析估算Vitogram®在檢測重要心瓣疾病的準確度高達81%，與標準醫療級聽診器收集的聲音和心臟科醬生的專業診斷相若。他稱用家若檢測出有患心瓣疾病的風險，可先到家庭醫生求診，視乎需要做心臟超聲波等檢測。

研究團隊稱不便透露具體研發成本，指項目獲政府InnoHK資助。至於產品收費，何永基未透露定價，正和公私營機構洽談，原則是「盡量用最方便、大眾化的方式」讓公眾受惠。