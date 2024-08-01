五旬漢求心續命 「走出去已很開心」

心功能剩兩成 同時尋內地捐心

陳偉豪身高168厘米，體重71.6公斤，血型為O+。他10歲確診肥厚型心肌症，2004年因心律不正，需植入心臟除顫器，2018年間歇出現心臟衰竭，於葛量洪醫院植入心臟再同步治療裝置，被列入心臟移植輪候名單。

今年6月覆診，他因心臟衰竭情况持續嚴重，曾出現氣促、胃口轉差等徵狀，需在葛量洪醫院心臟內科病房留醫；同月16日藥物治療成效欠佳，被轉送瑪麗醫院心胸外科病房，兩日後植入左心室輔助裝置，術後於該院心胸外科深切治療部留醫。

母妻每日跨區探病 盼爭取相處時間

惟他7月7日右心室衰竭，需緊急植入右心室輔助裝置，以代替心臟功能，醫生上周三評估心臟功能只餘20%。醫管局指病人以左、右心室輔助裝置代替心臟功能，存在血塊積聚及感染等併發風險，急需移植。

陳透過錄音稱病情惡化後，與妻子到母親家吃飯、放假陪家人逛街等以前輕易做到的事，如今無法再做，「醫生和我媽媽說我隨時會死」。他哽咽道，為確保有足夠營養，住屯門的母親與妻子每天精心準備食物帶到醫院，妻子更在結束10多小時工作後，趕往醫院照顧他，只為見他兩小時，「我自己睡在牀上，任何事情都做不到，她們都很痛苦，我都知道」。他希望接受移植手術，與家人有更多相處時間。

醫管局稱病人情况十分危急，除在本地為病人尋找合適心臟，亦盡快通過相關程序向內地求助，若願意捐贈器官的病人離世，而當地沒有合適病人接受移植，可協調將器官跨境捐贈到香港，為病人帶來希望。