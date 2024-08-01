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港聞

港聞二

沙頭角農地倒泥範圍擴 團體批執法不力

【明報專訊】位於沙頭角的禾坑擁有大片農地，但研究報告顯示當地活躍農地只有2.7公頃，其餘為閒置農地，面積約25.7公頃，佔整體約九成。嘉道理農場暨植物園再生農業部經理葉子林表示，當地部分閒置農地前年被發現遭傾倒建築廢料，原有農地被建築廢料覆蓋，已不適合耕作。他指新界不少閒置農地有類似情况，造成不可逆轉的破壞，批評政府監察及檢控力度不足，即使違規者在農地傾倒泥頭後遭檢控，但政府部門無嚴格要求違規者完全清走堆置的雜物，以恢復適合耕作的表土狀態。

農地受損難逆轉 倡嚴格要求復原

本報2022年12月報道，沙頭角禾坑一幅面積約1公頃的農地遭傾倒建築廢料，波及旁邊天然河流部分河段。事隔一年多，記者隨研究團隊重臨當地，發現倒泥範圍擴大至約1.5公頃，地勢明顯較毗鄰的閒置農地高出一兩米，但由於泥面長了雜草，驟眼看與周圍農地差別不大。

葉子林於倒泥位置採集小量表土，發現泥土呈淺啡色，結構較鬆散，另外在未被倒泥的農地採集泥土，發現呈深啡色及具黏性。他指閒置農地的泥土含有較多有機物質，適合耕種；惟被倒泥的農地由於已被泥頭覆蓋，若不徹底清除泥頭，該片農地會變得不適合耕作。葉認為政府除透過規劃保留優質農地，亦要加強執法，避免農地被破壞。

規劃署：倘違規 下令停發展復原農地

對於團體指政府對非法填泥行為的執法力度不足，規劃署回應稱，倘填土工程屬《城規條例》下的違例發展，署方會執管，包括向土地擁有人及佔用人等發出「強制執行通知書」，要求於指定日期前中止違例發展，其後亦按情况發出「恢復原狀通知書」，要求將土地還原。

規劃署會優先處理「農業」地帶及其他與保育相關的土地用途地帶內的相關違規個案；而城規會審批規劃申請時，如申請地點涉《城規條例》下違例發展，城規會不會將該土地按「恢復原狀通知書」的規定復修後的狀况視為規劃增益，即政府不會容許「先破壞、後建設」行為。

相關字詞﹕農業優先區 北部都會區

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