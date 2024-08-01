非華籍商人領回鄉證 有冀延逗留期

讚免排長龍 擬每月一行

昨日領證的港澳馬來西亞商會會長、拿督顏溪俊估計，該會數百名會員中有數十人已申請通行證，認為措施可吸引更多外國商人和專業人士在港開公司或居住，成為永久居民後申請通行證。顏指以往用APEC商務旅遊證赴內地，申請需3個月，加上入境要排長龍，很不方便。他說，領證後第一站想去無錫跟進當地的地產、酒店和製造業投資項目，又預計每月會到內地一兩次，與同事和官員會面。

新加坡商會（香港）委員會成員林文耀昨日偕妻到場領證，他說雖然持新加坡護照可免簽證入境內地，卻要排隊30至45分鐘過關，日後可自助過關「如拍八達通」會更方便。

林文耀相信商會幾百名會員中大部分都有申證，自己不會因而改變到內地頻率，料每月一次，又認為通行證規定停留不可超過90日對商務旅行而言絕對足夠。

港澳奧地利商會前委員會成員Alfred Buchner稱，他最近在港開設能源產業公司，取得通行證後希望每月到內地一次，建立更多商業聯繫。他認為停留不超過90日期限是好開始，但對商界而言「90日很快過」，要發展項目最好留在當地，並可在行程中見客，盼將來、尤其是大灣區可延長逗留期。