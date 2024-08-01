「盼U life住宿舍 練做獨立的人」 摘星肌萎生獲中大取錄

上月DSE放榜，君怡說過公開試就似考驗體力的持久戰，她要在洗澡和做運動時播放自製的課文錄音，將文章背進心中。昨獲中大取錄喜訊，她連番感激家人和師長支持，尤其教中文的陳老師，「係佢睇到我寫嘅文章」、肯定其能力，助她「摘星」。

即將成為大學生，君怡已開始查看中大各書院的資料做準備，笑言讀大學「必做」的事是住宿舍，又考慮參加迎新營等，「想自己獨立、識朋友、享受大學的生活」。愛以日常生活題材寫文章的她，希望讀大學後繼續創作，將散文作品結集出書。

母：開心又擔心 很多事要安排

君怡媽媽昨說，對女兒獲取錄「又開心又擔心」，稱入大學後很多事要重新安排，女兒如要從校園往返油塘的住所交通亦不便。君怡則「不會太擔心」，稱昨晚接到中大職員來電介紹學校支援措施，並相約見面。

中大昨稱今年向一名殘疾申請人提供特別考慮，發放取錄資格，最終取錄結果待下周三（7日）正式遴選結果公布後才可確定。

多間資助大學同日表示，經特別考慮已向申請人發取錄通知。理大稱今年度9人獲取錄通知，課程涵物理學、管理及市場學、 眼科視光學等。港大有7人，他們將入讀人文學科、商科等課程。城大向6人發取錄通知，浸大則有兩人。科大昨稱已向一名SEN生發取錄通知，讓其入讀「工程學——延伸主修人工智能」課程。