初中公經社科增指引 促教愛國主義習思想 開學前1個月推 有教師指倉卒需再備課

全國人大常委會去年10月表決通過《愛國主義教育法》，今年元旦起實施。教育局昨日公布長達126頁的公經社科課程指引，對比局方前年公布的課程大綱，今次首增「愛國主義教育」字眼。文件首次引用《愛國主義教育法》第6條臚列的主要內容，包括「習思想」、「中國特色社會主義制度」（見表），指示教師分別在初中各級教授。

倡設計題目 「稍遜學生能列4危國安行為」

教育局另在指引中建議教師設計不同難度的題目，區分不同能力的學生，以中二課題「香港特別行政區維護國家安全的責任」為例，稱能力稍遜的學生能列舉4類危害國家安全的行為等，能力較高的學生應能「充分展現對國家安全含意的理解」等。

檢視委會：勿走出指引 教局：非今天才新增

「檢視和修訂生活與社會（中一至中三）專責委員會」主席邱春燕昨日回覆本報表示，教育局前年已公布公經社科的課程大綱，學界很清晰知道9月新學年需更新課程，「不是現在才做準備，如果現在才準備，就當然急」。她建議教師多參考教育局提供或已送審教科書的內容，「不要走出框架及指引」，相信每間學校的專業教師也能自行調整深淺及揀選適合學生的內容。

有不願具名、正試教公經社科的中學教師稱，局方在暑假中途突然推出指引、較倉卒，料教師本月中或臨近開學前才有時間了解。

中學副校：料教師習慣這科「經常有變」

北角協同中學過去一年已於中一級試教公經社科，9月起將推展至中二級。副校長黃中偉表示，這科暫時只有中一級教科書已過審並發售，中二及中三級未有教科書，因此教師早在五六月已規劃新學年的課程內容、深淺、課時編配等，而新指引公布後教師的確「要再備課、準備得再仔細啲」，但認為教師已習慣這科「經常有些改變」。

教育局昨日致函各中學稱，過去一年85間先導學校已試行新課程。被問到坊間課本是否未追上昨日公布的指引，局方回覆本報稱課程大綱前年已公布，讓教師掌握課程的深廣度，「並非今天才新增指引」。至於指引加入「習近平新時代中國特色社會主義思想」內容，本報查詢建議教師如何教授、會否建議閱讀國家主席著作等，局方無具體回覆。