明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

屠龍案控方：兩組織11．18見面 計劃成形

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警，案件昨於高院踏入第62天審訊。控方繼續結案陳辭，指無名組織隊長吳智鴻早於台灣軍訓前已向屠龍小隊隊長黃振強透露他有槍械，無名組織有計劃攻擊警員，及後雙方成員曾上山測試真槍及炸彈，11月18日黃與吳在觀塘見面後，涉案計劃開始成形。

指屠龍眾隊員知行山內情

控方大律師周凱靈於第二日結案陳辭表示，2019年11月16日，被告李家田與張銘裕與無名組織的成員到西貢山區試槍；雖然李庭上辯稱，當晚他以為只是行夜山，但黃振強向李稱「你安全度過今晚先」，可見當晚行動並非行夜山般簡單，李知道會試槍。翌日凌晨1時，張在「滅龍」群組回覆「終於行完山」，有隊員詢問「試咗？」周表示，其他隊員亦知行山內情。

同日，黃召集隊員到荃灣食晚飯及開會。李辯稱當時他被困理大、未能赴會，但周凱靈認為警方圍堵理大的程度並非「銅牆鐵壁」，李當晚實際有參加會議，然後返回理大，因為隊員在會議知悉李的情况，故對於李突然退出群組不聞不問。翌日，黃在群組問有沒有人可保管槍械，又指倘李出事，「個plan我行」。周指當時屠龍小隊必然「有槍係手」，並打算用槍實行計劃。

黃的證供曾稱同年8月他與吳在卡拉OK房見面，黃覺得吳想邀請「勇武」做合作伙伴，吳亦透露擁有槍械，黃初時以為對方「吹水」。周表示，當時無名組織已有計劃攻擊警察，但直到11月18日，黃與吳於觀塘康寧道公園再見面，無名組織與屠龍小隊的計劃才成形，3天後黃問吳「我哋條team諗好點用，20kg幾時到？」周引述黃證供指「20kg」意指炸彈，不可能是辯方主張是指炮仗。控方今續陳辭。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

5隊獲牌料供3500輛 可兩模式收費 部分的士車隊網約收費貴過按表
5隊獲牌料供3500輛 可兩模式收費 部分的士車隊網約收費貴過按表
有公司爆冷落選 消息：獲選者較聽話 周國強：覺政府公平
有公司爆冷落選 消息：獲選者較聽話 周國強：覺政府公平
共用網約平台 車隊多稱不抗拒
共用網約平台 車隊多稱不抗拒
初中公經社科增指引 促教愛國主義習思想 開學前1個月推 有教師指倉卒需再備課
初中公經社科增指引 促教愛國主義習思想 開學前1個月推 有教師指倉卒需再備課
話你知：2017入黨章 「習思想」強調堅持中共領導一切
話你知：2017入黨章 「習思想」強調堅持中共領導一切
「盼U life住宿舍 練做獨立的人」 摘星肌萎生獲中大取錄
「盼U life住宿舍 練做獨立的人」 摘星肌萎生獲中大取錄
非華籍商人領回鄉證 有冀延逗留期
非華籍商人領回鄉證 有冀延逗留期
北都340公頃沃地 研究倡納入保護 團體憂發展破壞 促篩7地點劃「農業優先區」
北都340公頃沃地 研究倡納入保護 團體憂發展破壞 促篩7地點劃「農業優先區」
沙頭角農地倒泥範圍擴 團體批執法不力
沙頭角農地倒泥範圍擴 團體批執法不力
話你知：「農業優先區」源自1980年代初
話你知：「農業優先區」源自1980年代初
五旬漢求心續命 「走出去已很開心」
五旬漢求心續命 「走出去已很開心」
港大研AI軟件測心雜音 準確度如醫生聽診
港大研AI軟件測心雜音 準確度如醫生聽診
次季GDP料升3.3%勝預期 私人消費轉跌 學者預計未來增長靠外貿
次季GDP料升3.3%勝預期 私人消費轉跌 學者預計未來增長靠外貿
財年首季赤字1200億 庫房6146億13年低
財年首季赤字1200億 庫房6146億13年低
老婦遭兩車撞斃 遺兩智障兒 母子平日執紙皮 涉事司機被捕一曾逃去
老婦遭兩車撞斃 遺兩智障兒 母子平日執紙皮 涉事司機被捕一曾逃去
跑馬地警署投彈 4男囚41至63月
跑馬地警署投彈 4男囚41至63月
懲教拒4書存入 鄒幸彤申覆核 署方指《人民不會忘記》陳述扭曲 小說《弟弟》或喚對抗意識
懲教拒4書存入 鄒幸彤申覆核 署方指《人民不會忘記》陳述扭曲 小說《弟弟》或喚對抗意識
支聯拒交資料案准上訴終院 明年1月審
支聯拒交資料案准上訴終院 明年1月審
醫生涉中大醫學樓偷拍 萬元保釋
醫生涉中大醫學樓偷拍 萬元保釋
赴免簽國託行李 App可辦妥 機管局設計 45秒可完成
赴免簽國託行李 App可辦妥 機管局設計 45秒可完成
總督察醉鬧醫院案 爭議非公眾地方押後判
總督察醉鬧醫院案 爭議非公眾地方押後判
港柬簽13合作備忘 研增航線航班 李家超：官商民合作發展潛力龐大
港柬簽13合作備忘 研增航線航班 李家超：官商民合作發展潛力龐大
當地開廠港商：東盟增長穩健 具長遠優勢回報
當地開廠港商：東盟增長穩健 具長遠優勢回報
活在灣區：深圳租樓宜避開旺季 網上先搵盤
活在灣區：深圳租樓宜避開旺季 網上先搵盤
【Emily】《紅Van》取景地 華輝餐廳貼出「停業」
【Emily】《紅Van》取景地 華輝餐廳貼出「停業」
【Emily】住院期全母乳餵哺率不足兩成 母乳庫擬年蒐千升奶
【Emily】住院期全母乳餵哺率不足兩成 母乳庫擬年蒐千升奶
【Emily】直通車永久停運 紅磡站設施用途待規劃
【Emily】直通車永久停運 紅磡站設施用途待規劃
【Emily】劉慕裳趙式慶周善和膺城大院士
【Emily】劉慕裳趙式慶周善和膺城大院士
【Emily】盧煜明勉超級狀元 科學家需先培養興趣
【Emily】盧煜明勉超級狀元 科學家需先培養興趣