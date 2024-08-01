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港聞

港聞二

支聯拒交資料案准上訴終院 明年1月審

【明報專訊】已解散的支聯會拒應警方國安處要求交資料案，時任副主席鄒幸彤、常委鄧岳君及徐漢光被裁定《港區國安法》實施細則下的「沒有遵從通知規定提供資料罪」罪成，判囚4個半月。3人昨在終審法院提出終極上訴。3名法官聽畢陳辭，批出上訴許可，案件排期明年1月8日正審，屆時爭議議題包括控罪元素須否證明被告是外國代理人、被告能否挑戰合憲性原則，以及以「公眾利益豁免權」為由遮蓋文件有否損害公平審訊。

爭議須否證被告是代理人

鄒、鄧及徐2021年被裁定拒交資料罪罪成，早前於高院上訴及申請上訴至終院，先後被駁回，昨到終院在署理首席法官李義、常任法官霍兆剛及林文瀚席前申請上訴許可。法官李義甫開庭表示，傾向就申請方提出其中3個議題批出許可，分別為控方須否證明被告是代理人，終院在鄒涉煽動六四集結案中裁定「同一人」原則是否適用於本案（即可否挑戰違憲），以及警方可否要求被告提交國安法生效前的文件。

因支聯會案正還押的鄒幸彤沒律師代表，在3名懲教人員看守下獲安排在律師席親自陳辭。鄒爭議控方檢控須否證明被告是外國或台灣代理人作為控罪元素，稱至今仍不知誰是他們代理的外國組織，任何人都可以像他們般遭提控。鄒形容將被告標籤成外國代理人，檢控則有如被豁免監察。鄒又質疑法庭應否繼續限制本案不容挑戰合憲性，被告只能循司法覆核挑戰通知書。

爭議控方公益為由遮文件

代表鄧岳君及徐漢光的資深大律師彭耀鴻陳辭指，本案構成實質及嚴重不公，涉案文件在原審時因「公眾利益豁免權（PII）」被遮蓋，辯方未能知悉當中內容，PII材料應由另一名裁判官處理。法官林文瀚稱，專業法官會因應證據呈堂性而考慮PII文件。彭回應稱，但辯方無法查閱相關材料。

答辯方、律政司副刑事檢控專員萬德豪認為，申請方提出由另一名裁判官處理PII，真正爭議都是審訊不公。萬力陳，國安法的立法原意旨在防範罪行及予以懲罰，實施細則為了以最有效方式維護國安，採取果斷及時行動。法官李義聞言稱，此舉亦須合法。萬表示認同，稱當局調查後合理相信支聯會是代理人。終院最後就關乎PII及上述3個議題批准上訴，拒就涉《個人資料（私隱）條例》等議題批出許可。

【案件編號：FAMC 13、14/24】

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