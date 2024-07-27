懲教拒4書存入 鄒幸彤申覆核 署方指《人民不會忘記》陳述扭曲 小說《弟弟》或喚對抗意識

另涉司徒華朱耀明回憶錄

司法覆核申請人為鄒幸彤，建議答辯人為懲教署長。根據入稟狀，鄒的母親今年2月22日至3月1日向懲教署申請存入《人民不會忘記：八九民運實錄》、《弟弟》、《大江東去：司徒華回憶錄》及《敲鐘者言：朱耀明牧師回憶錄》共4本書給鄒。鄒3月5日收到「扣起刊物確認書」，指刊物審裁委員會相信首兩本書符合《監獄規則》第56(c)及56(e)條的情况，拒絕申請。

署方早前駁回上訴

鄒：或隔絕外界資訊

懲教署職員其後口頭交代，指兩本書的內容可能引起對抗管治的意識，對院所保安、秩序、紀律構成威脅，《人民不會忘記》有偏頗和扭曲的陳述，《弟弟》的序言另被指對作者背景、敘述有偏袒。同月9日，鄒再被通知其餘兩本書因類似理由被扣起，鄒就結果上訴，4月30日遭駁回（見表）。

申請方認為上訴過程違憲和不透明，她無被充分通知理據如謎團，她唯一掌握的資訊是扣起刊物確認書，只知道自己有權上訴。申請方重申囚犯應當享有基本權利和自由，質疑懲教署無考慮其他替代方案，例如隱去冒犯性內容、附上警告等，不合比例的限制鄒的表達自由，因當局認為某些社會政治議題較敏感，而使她或與外界資訊完全隔絕。

申請方根據《監獄規則》第56條，指署長的權力須狹窄地詮釋，以避免任何不合理和不當的決定，惟署方缺乏該如何演繹條例的清晰指引，必然引致他們作出恣意的決定。申請方重申4本書與當代政治和社會有關，符合公眾利益，民主社會應容許挑戰現行政治秩序的觀點得以和平表達。

申請方又提到4本書非「禁書」，能從書店、大學和部分中學圖書館取得，無理由限制原本已能在市面流通的書。申請方指難以想像書籍對監獄和國家安全造成即時風險，憂慮決定會帶來「寒蟬效應」，公眾可能擔心管有書籍違法而不敢買，探訪者亦不敢存入，不利囚犯更生和學習。基於以上理由，申請方要求推翻懲教署決定。

公共圖書館網站檢索無果

翻查資料，《弟弟》於2022年底出版，涉案4本書在香港公共圖書館網站顯示為「沒有符合的檢索結果」。

【案件編號：HCAL 1244/24】