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港聞二

財年首季赤字1200億 庫房6146億13年低

【明報專訊】政府公布2024/25財政年度首3月（4至6月）財務狀况，首季赤字達1200億元，截至6月財政儲備6146億元。按年同期比較，赤字水平最少是創2003年SARS後新高，財政儲備水平則自2012年以來最低。會計界立法會議員黃俊碩認為，政府有需要密切留意下半年度收入，若無改善，要想辦法進一步開源節流。

收入低過疫時 政府：稅收多在年度尾

政府昨公布，財政年度首3個月開支1762億元、收入640億元，計入償還政府債券78億元本金後，錄得1200億元赤字。比較過去多年同季度數據，財儲少於6000億元水平已遠至2011年，而今年度首季收入水平也是近年最低，2020/21年度及2022/23年度新冠疫情期間，該兩年度首季收入均超過670億元。

政府解釋，截至6月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入大多在財政年度後期收取，以及在4至6月期間尚未發行政府債券。

議員促全面檢視行政程序節流

黃俊碩表示，今年政府稅收仍受疫情第五波影響，而環球經濟疲弱，加上股票市場及樓市表現未如預期，均影響印花稅及賣地收益。他稱土地收入對政府財政影響大，必須想其他收入模式填補，政府短期內要吸引更多資金來投資，如改善股票市場、增加資本投資者移民等，料當經濟改善，明年庫房收入會改善。他認為政府需全面檢視現有行政程序，節省不必要行政開支，並適當調整多年未調整的服務收費。

相關字詞﹕財政赤字 財政儲備 財赤

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