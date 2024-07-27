次季GDP料升3.3%勝預期 私人消費轉跌 學者預計未來增長靠外貿

服務輸出輸入顯著放緩

由GDP細項來看，私人消費開支由今年第一季升1.2%轉跌1.6%（見圖），是2022年第三季以來首錄跌幅；政府消費開支則由連續五季錄得跌幅後轉升2.0%；本地固定資本形成總額按年升6%，升幅較今年首季升0.1%加快。帶動GDP增長的貨品出口期內按年升7.6%，較今年首季6.8%加快，貨品進口亦升3.4%；與旅遊相關的服務輸出及輸入季內分別按年增1.3%及12.4%，升幅明顯放緩。

政府發言人表示，外部貨物需求持續的支持下，整體貨物出口繼續錄得強勁增長；整體投資開支亦隨着整體經濟增長進一步上升。不過，受旅客和市民消費模式改變，以及港元匯率高企的影響，服務輸出升幅放緩，私人消費開支轉為輕微下跌。

政府：下半年應續升 政治利率添不確定

發言人預期，整體經濟在今年餘下時間應會繼續增長，但因各方面的不明朗因素，不同經濟環節的表現或會參差。若外部需求維持穩定，貨物出口的正面表現應可延續；經濟繼續擴張應可為固定資產投資提供支持。不過，地緣政治局勢緊張、貿易摩擦升溫，加上美國利率走勢還未完全清晰，或對經濟氣氛和活動添加不確定。訪港旅遊業及私人消費方面，中央政府推出的多項惠港措施、大力提振市面氣氛，以及就業收入改善，均會帶來支持，但旅客和市民消費模式改變及港元匯率相對偏強，可能會繼續構成挑戰。

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，今年第二季GDP增長加快，唯獨私人消費由升轉跌，相信市民消費模式已改變，轉到外地消費；而旅客由「買買買」轉為文化深度體驗，情况亦由季節性變為常態，相信未來有可能會繼續按年下跌，惟跌幅不會大幅擴大。

內地出口表現料續帶動香港

他又稱，外貿將繼續支持香港經濟增長，包括旅遊業基數依然較低，未及2018年水平，隨着交通及運力有改善，例如第三跑系統落成後將有更多旅客來港，成為增長動力。進出口方面，香港主要受中國大陸出口業帶動，中國大陸首兩季出口表現強勁，未來可繼續帶動香港中轉港發展。