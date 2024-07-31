兄認姦14歲同父異母弟逼吸毒 官索事主精神報告押後判

被告A.J.B.D（32歲）承認8項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻侵犯行為、5項製作兒童色情物品、1項非禮及2項未經同意下肛交罪，案發日期介乎2017至2021年。案情指出，男童X原與父親和祖母同住，其父去世後，X分別與不同親戚居住，直至2020年8月起與被告一同生活。本案揭發於2021年3月，X拒絕為被告口交，遭被告責備，其後分別向親友和社工交代案發經過。

被告被捕後，親友在其旺角住所找到一隻USB手指，內有12段性交影片，顯示X與被告互相口交、X替另一名男子口交、X插入被告肛門、被告用假陽具插入X肛門等。X在錄影會面稱，自2017年讀小五起多次遭被告性侵，被告會逼自己吸服冰毒，強迫自己替他口交和吞下精液。此外，被告會強迫他互相肛交，甚至邀請另外一些男子，包括本案次被告熊思昊（37歲）到寓所發生性行為。

自事主小五起性侵

曾召友「分享弟弟」

被告與熊的WhatsApp信息可見，被告曾問熊「想不想再和我弟弟做？」、「我們可以分享我弟弟」（We can share my brother）。當X拒絕替被告和他友人口交，被告威脅將X趕出家門。辯方昨日求情稱，被告出庭頂證熊，雖然熊被裁定罪脫，但仍希望法庭給予一半減刑。

【案件編號：HCCC 22/23】