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港大研究指童年創傷可致「怕睇牙」

【明報專訊】不少人受牙科焦慮問題困擾，害怕見牙醫。港大牙醫學院最新研究發現，童年創傷可導致「怕睇牙」，情感需求被忽略、性侵犯和家人濫藥等皆可能加重牙科焦慮。研究團隊提醒牙科專業人員探究牙科焦慮時，須考慮患者早期生活經歷，考慮非牙科因素，採取更全面評估和治療方法，亦提醒父母不要嚇唬孩子。團隊鼓勵進一步研究，了解童年創傷經歷與牙科焦慮之間的相關機制。

領導研究的港大牙醫學院口腔頜面外科臨牀教授梁耀殷稱，研究旨在了解童年創傷因素對評估和解決牙科焦慮的重要，提升大眾意識及推動跨學科協作，幫助大眾克服恐懼。有關研究已在期刊Frontiers in Psychology發表。

港大研究團隊探討童年創傷與本港成年人牙科焦慮的相關性，以在線問卷調查171名受訪者，評估他們的不良童年經歷和牙科焦慮水平，發現累積的不良童年經歷愈多，牙科焦慮分數愈高。童年創傷如情感和身體需要被忽略、性侵犯和家人濫藥等，都可能會加重牙科焦慮。

牙科焦慮須探究非牙科因素

梁耀殷稱，牙科焦慮與童年創傷之間存在顯著聯繫，提醒牙科專業人員在探究牙科焦慮的原因時，須考慮患者早期生活經歷，同時考慮與牙科有關的因素和非牙科因素，採取更全面評估和治療方法。

梁耀殷說，提高對牙科焦慮的認識，了解其潛在原因並促進相關教育，與精神健康專家合作制定針對的干預措施亦非常重要。

項目副研究員王萃苗說，研究結果表明有各種方法可以緩解「怕睇牙」，父母不嚇唬孩子，亦可緩解牙科焦慮。

相關字詞﹕牙科焦慮 港大牙醫學院

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