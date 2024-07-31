煞科總結 有大公司稱銷情升三成 動漫節小展商：生意跌三成

Hot Toys市場經理周晴晴早前稱，期望今年銷售額較去年多三成。她昨預計可以達標，舉例今次推出的限量商品如1：6死侍人偶，開售3日800套已售罄。羚邦動畫（國際）高級授權經理羅蔚欣說，今年生意額、展場氣氛和人流與去年相若，惟觀察到客群有變化，例如過往以學生為主，今年則有不少「一家大小」，令客群消費力提升，「有爸爸媽媽來付錢，一定鬆手過小朋友拿零用錢買」。

較小型的商戶銷量則下跌。魔法甜心負責人盧先生說，今年生意額較去年少約18%，認為人流不變但消費力減弱，以往每人平均消費200多元，今年只有100多元，估計與市道不景有關，其公司實體店由高峰期13間減至現時六七間，「（生意額）跌到麻木咗」。

有借奪金促銷 店員：為大家開心亦清貨

Hobbyland市場部負責人趙先生說，今年生意額較去年少約三成，認為對小型展商影響較大，展期賣剩約500多盒貨品，會運回店舖出售。有商戶以港隊劍擊代表江旻憓及張家朗在奧運奪金為名八折促銷，Woody Toys店員陳先生說減價為「大家開心」，亦想清貨。

cosplayer嘆氣氛淡 或因入場設限

展場3樓cosplayer專區昨雖佈滿人群，但cosplayer趙先生說今年氣氛較往年差，認為或與新增攝影師及cosplayer入場限額有關。他說自己本來已「搶」到數張通行證，惟同日再想幫朋友看看有否通行證出售時，發現名額已滿。

西班牙出生、來自日本的cosplayer Clow及Ale獲邀來港出席「亞太區Cosplay嘉年華」。Ale認為對比她參加過的日本動漫活動，兩地規則有別，如日本不可直接穿著cosplay服裝到場，需到場地更衣，男性扮演女性角色亦要剃毛，香港則較自由。被問到對今年新增入場限額的看法，Ale說推出新規定應是出於安全考慮，但認為可考慮增加攝影師名額，令在場cosplayer可獲得更多相片。