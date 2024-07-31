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港聞

港聞二

塌天秤精進經理控誤殺 將交付高院

【明報專訊】秀茂坪安達臣道地盤前年天秤倒塌釀成3死6傷，地盤總承建商精進建築時任項目經理簡浩楷被控3項誤殺罪，他連同7人及7間公司另被控共76項傳票控罪，昨晨分批於觀塘裁判法院再提訊。裁判官將簡浩楷涉及的誤殺案排期於本年9月9日早上在東區裁判法院進行交付至高院的程序，其間續准以現有條件保釋。傳票案分別押後至本年11月及明年4月再訊。

8人7公司控76傳票罪 押後再訊

被告簡浩楷（35歲）當時為承建商獲授權簽署人，被控2022年9月7日在安達臣道石礦場發展計劃地盤內非法殺死許文明、潘浩鈺及徐學培。簡另面對屋宇署票控「工程方式致有人受傷財產損毁」。控方表示簡涉誤殺案嚴重，申請押後交付程序，獲總裁判官蘇惠德批准。控方亦申請押後簡的傳票案以候誤殺案完結，蘇官稱「（押後）9個月都未知得唔得」，暫定明年4月25日再訊。

屋宇署另票控3人及4間公司共8項工程方式致有人受傷財產損毁，被告為承建商技術人員林榮燊、與工程有關的王偉堅、獲委任人黃志成、精進建築有限公司、永茂機械（香港）有限公司、東泰工程有限公司、新科試驗有限公司。另一裁判官同樣應控方要求押後案件至明年4月25日提訊。

至於勞工處票控4人及7間公司「故意於工作時可能危及他人」等67罪，被告為涉受僱於建築工程的人或合資格檢驗員的郭俊聰、黎浩賢、周漢裕、潘志財，忠誠公證行有限公司、邵賢偉建築工程師有限公司、王董建築師事務有限公司及上述4間公司。

控方稱將進一步披露文件

辯方反對 官稱「你都要睇」

控方表示會進一步披露不作依賴的文件，並申請押後案件。代表郭俊聰的辯方大狀反對，指案件簡單，自前年起數次提堂，望盡快審訊；又稱該些文件「感覺」與郭無關，蘇官謂「你都要睇」、「唔好感覺」。控方交代，手上已有超過10個文件箱，他們向多個部門索取的文件陸續給予辯方，預料下次可答辯及合併案件。庭上透露，郭俊聰擬不認罪及反對合併審理。蘇官終押後案件至11月19日開庭處理，着各方就答辯意向提早通知法庭。

【案件編號：KTCC858/24、KTS 19508至19516/23等】

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