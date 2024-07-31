李家超：期望港柬探索科技發展機會

李家超昨午轉抵金邊後，曾任中國外交部發言人的中國駐柬埔寨大使汪文斌及柬埔寨發展理事會總秘書處副秘書長Hoeurn Somnieng在機場迎接。李隨後與汪文斌在大使館會面，汪文斌表示，柬埔寨是中國的好朋友，很感謝李家超率團到柬埔寨，為促進中柬之間的雙方合作作出積極努力、重要的貢獻。代表團其後參觀當地企業，晚上出席商界晚宴。

李家超在晚宴以英文致辭約20分鐘，向柬國商界代表「說好香港故事」，談及本港一國兩制、國際貿易、低稅率和優質教育等優點，並期望建立兩地的合作關係。他說今次外訪時機合適，本港未來經濟預測增長介乎2.5%至3.5%，而柬國今年經濟預測增長迅速達5.8%，營造健康環境吸引外資。

稱增長強勁 邁向區域經濟重要一員

李稱，柬埔寨擁有強勁經濟增長、有利外資的環境、不斷增加的基建投資等，正成為區域經濟的重要一員，吸引本地以至世界各地的投資者，但他認為，兩地合作營商將面臨挑戰，在供應鏈持續中斷下，生產流程數碼化加快，貿易和物流模式也不斷轉向區域化，兩者都是必須適應的新條件。他對柬埔寨作為傳統紡織服裝大國予以高度評價，稱該國也致力透過發展創新科技、能源、綠色科技、物流及其他高增值產品和服務，相信本港作為國際金融和專業服務中心有助當地發展。