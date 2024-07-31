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港聞

港聞二

隨特首團 李澤楷：3國經濟具潛力 指星港道不同 兩地競爭「很久以前的事」

【明報專訊】特首李家超昨抵達柬埔寨首都金邊，展開第三天東盟之旅。特首訪問團成員、盈科拓展主席李澤楷接受本報專訪時說，東盟10國之間經濟發展差距龐大，今次出訪的3國具備發展潛力，但與泰國等發展成熟的東南亞國家相比，柬埔寨人口相對少且中產階級不多，目前的經濟發展仍遠遜於泰國。他以保險業為例，泰國市場規模現時是越南3至4倍，柬埔寨則僅越南十分之一，「但是已好過老撾」。

明報記者 張逸羲 老撾柬埔寨報道

稱隨團為支持本港走出去

李澤楷在老撾萬象機場接受本報專訪時說，東盟是本港第二大經貿伙伴，老撾是今年東盟輪值主席國，本港特首率團到訪是「伸出友誼之手」，對聯繫整個東盟非常重要，今次隨團是支持本港「走出去」發展。他說老撾儼如1980年代中期的內地，具有發展潛力，惟按現階段情况，其市場大小、經濟規模等，與發展成熟的其他東盟國家差距甚遠。

盈科拓展旗下富衛集團於2013年成立，目前在多個東南亞國家有業務，最早於2013年踏足泰國，其後陸續開拓印尼、新加坡、越南和馬來西亞市場，2021年進軍柬埔寨。李家超去年的東盟之旅出訪印尼時，在隨團的李澤楷等人陪同下曾到訪富衛印尼位於雅加達的辦公室。

指柬國中產不算發達

「 各國看來差不多 差距很不同」

四大商會早前表明對柬埔寨未來經濟轉型和發展前景樂觀，加上柬埔寨經濟近年逐步開放，被問到柬國發展潛力龐大與否，李澤楷以富衛集團為例說，集團在柬埔寨業務是從泰國拓展出去，然而柬國人口較少，中產階級也不算發達；泰國經濟發展相對較蓬勃，其集團的市場佔比約18%，在當地已能發揮「群聚效應（critical mass）」，增加營商效益。他說泰國整個保險業市場是越南3至4倍，柬埔寨則是越南十分之一，「整個東南亞每個國家看上去差不多，但是差距很不同」。

參考世界銀行數據顯示，以發展多時的東盟國泰國和新加坡為例，去年兩國的GDP分別逾5000億美元（約逾3.9萬億港元），遠高於柬埔寨、越南和老撾3國，若以經濟增長比較，3國去年的國內生產總值（GDP）按年增長介乎3.7%至5.4%，高於泰國和新加坡的1.9%和1.1%，泰星兩國人均GDP則分別約7100和8.5萬美元（約5.46萬和66.3萬港元），遠高於柬寮兩國。

新冠疫情後，本港不同界別經常以新加坡比較。李澤楷說，新加坡經濟發展確超出本港和日本等地，惟認為星港兩地目前不存在競爭關係，形容兩地在走不同的路，定位也有差異，本港擁有面向大灣區優勢，並可依靠金融發展，獅城則已轉向創科等出路，「大家說競爭，其實是很久以前的事情」。

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