稱港青需時適應新選制 「一人一票有不好」

崔建春表示，香港年輕人有別內地，自回歸以來習慣享受自己的生活方式，他的工作之一是與年輕人溝通，令他們理解目前情况。崔形容年輕人還需要過渡期，認為建立認知需要時間，「什麼時候真正從困難中恢復過來，看清自己的優勢」。他建議年輕人建立全球視野，到內地看一看，又慨嘆港人有時身在福中不知福，「今天我們有和平的環境，你到中東、戰爭的場面看一看、到非洲甚至拉美、東盟看一看，他們過不上我們的生活」。

他提到有人質疑國安法嚴苛，但重申相對世界其他地方，該法是「良法、善法」，也適用香港。

崔建春又說，他曾向外國駐港領事解釋香港的政治制度，有司法獨立、權力制衡及權力分立（separation of power）。

至於何時實現特首普選，他無正面回應，稱香港雖非一人一票，但一人一票也有不好，民主不單純是普選。他認為本港可向其他民主制度學習，但不同國家在不同階段和文化下都需要不同制度，不點名批評有國家的制度淪為只為政黨利益，舉例早前他曾與新加坡駐港總領事討論民主制度，並說新加坡與中國在投票選舉前「想方設法selection（篩選）」，「如果你的身體不可以，怎能服務國家？」

中國選舉前「想方設法selection」

「身體不可以，怎服務國家？」

崔建春說，中國沒有反對黨，但有政協制度及其他民主黨派可提出建議及監察。他再不點名舉例，有國家在中國製造商華為等議題將國家安全「泛安全化」，認為中國人要在此議題「做老師」，「不能用（制裁）這種方式，是兩敗俱傷」。