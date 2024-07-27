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上任首記招 崔建春：港需外國「正面介入」 強調反對「負面干預」 稱曾晤美領事「談得很好」

【明報專訊】中國外交部駐港特派員崔建春上任至今3個月，初期曾與美國駐港澳總領事梅儒瑞會面。崔建春昨稱，即使與美方在國安法例及國安案件等有不同看法，但雙方坦誠溝通和對話很重要，又稱會上曾向梅儒瑞清楚表達不容外國干預香港內部事務，強調中方反對外國的負面干預（negative interference），同時香港也需要外國正面介入（positive intervention）。

英美歐與港府減溝通

崔歸因國安議題及港遭制裁

崔建春昨在外交部駐港公署召開首次記者會，向本地、內地及國際傳媒談上任心得。他提到美國、歐盟及英國等的駐港代表與港府溝通較過去減少，歸因部分原因是國安議題及有國家制裁香港。另一邊廂，梅儒瑞在昨日刊出的美媒訪問說，香港在經濟層面仍保持一國兩制，但過去的言論、新聞、遊行及批評政府的自由已消失，希望重現；並重申《港區國安法》及23條立法產生寒蟬效應，「來港的美國人意識到他們要小心說話」。

崔建春上任後接連會見外國領事，至今已會見約三分之二的外國駐港總領事。他昨在記者會稱，超過95%外國領事支持國安法及《國安條例》，並回答有關中美關係、香港對外關係，以至香港在俄烏戰爭角色的提問。

稱梅儒瑞關注「民主派」 「各有任務」

崔建春表示，上任初期曾與梅儒瑞會面近兩小時，雙方在部分議題雖有不同意見，但形容「談得很好」。他說會上談及國安法，並引述梅儒瑞關注「民主派人士」情况。崔形容，外交官各有任務，「我要向北京匯報，梅儒瑞要向華盛頓匯報」，無論有什麼不同意見，坦誠溝通和對話很重要。

目前美國政府正制裁特首李家超，梅儒瑞今年6月曾表示，他2022年9月上任以來未曾與李會面。崔建春回應時反問：「若有政府遭制裁，怎能與相應的官員對話呢？」他希望能有新智慧和新方式解決該問題，重申制裁是不尊重特區之首，「我們應該讓國際社會知道，制裁不是解決政治關係之道」。

至於香港與歐盟系統對話事隔4年未恢復，崔建春回應說，特區政府與大部分外國總領事均有良好溝通，但歐盟駐港辦事處主任、美國及英國駐港總領事與港府關係「出了些問題」，原因之一是國安議題及有國家制裁香港，導致溝通減少，他認為同時要向前看。

英國早前以英國國安法控告香港駐倫敦經貿辦職員，崔建春表示，有信心英國工黨新政府可與香港特區妥善處理案件，他相信倫敦面對的挑戰是當地經濟，認為雙方可討論如何利用香港尋求加強合作。

可樂為例 回應物資經港運俄說法

烏克蘭外長早前訪港時促請港府防止俄羅斯利用香港規避制裁。崔稱不能代特區政府回應，但強調特區政府履行國際法及規範。對於有軍民兩用物資被指經香港流向俄方，崔建春反問若有人給前線士兵可樂，「士兵喝了可樂，這是否（軍民）兩用物資呢？」

相關字詞﹕國安法 美國 梅儒瑞 Gregory May 外交部駐港特派員公署 崔建春

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