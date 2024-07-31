換校徽餘款被指下落不明 中大：已全數退回

中大2022年10月突宣布換校徽，在各方批評欠諮詢後，8日後復用舊校徽。張宇人昨日在社交媒體上載短片，透露負責檢視今次風波的校董會外聘顧問為畢馬威。張宇人指校方一直表示獲批400多萬元處理換校徽項目，已使用290多萬元，但經畢馬威檢視後，他始知校方曾獲1400萬元第二期撥款，不滿中大管理層「從來冇講」，質疑餘款下落不明。

校方昨晚澄清「所有未經動用的剩餘預算全數退回大學中央基金」，對網上毫無事實根據的不實言論深切遺憾。

反駁查逸超改期提議

段崇智：公務外訪必須出席

中大校董會主席查逸超前日晤傳媒表示，段崇智因出差缺席開會，月初通知他開會日期，曾「勸他」更改出差日期但不果。段崇智昨在聲明反駁，校董會事先未諮詢他開會日期，他在會議日期定好後才獲通知，惟他必須出席雲南的公務外訪，對此深感遺憾。

校董會指不配合調查

段：有交文件及參與訪談

至於校董會另一決議提到中大管理層未充分配合校董會檢討換校徽項目，段表示，他與校方行政人員過去半年全力配合調查，包括參與調查訪談，並提交逾500份文件。

段稱，換校徽是「持份者參與及機構形象計劃」一部分，校方曾委託顧問公司收集2000多名持份者的意見，包括時任校董會主席、副主席、司庫及多名校董，並在正式推出前獲時任校董會執行委員會通過。他稱與管理層會汲取今次經驗，在整體管治上不斷進步。