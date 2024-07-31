油麻地兇案重組案情 疑犯槌襲事主控謀殺

另4人涉協助罪犯准保釋

警方昨午2時15分將涉嫌襲擊事主的男疑犯押返庇利金街現場重組案件，全程由鑑證科人員手持器材錄影。疑犯由警車押解到案發現場，黑布蒙頭，腰纏鐵鏈，身穿拖鞋及白色恤衫，由數名探員帶返庇利金街，並登上涉案大廈單位；其間有警員攜同一個人形公仔到場。

至下午2時35分，疑犯手持槌仔道具下樓，警員手持人形公仔到一間夜總會對開馬路，疑犯扑向公仔頭部位置，公仔倒地。警方詢問疑犯當日逃走路線，疑犯遂沿庇利金街左轉入寶靈街，至寶靈街與彌敦道交界一個垃圾桶停下，講述棄置槌仔經過。至2時41分，疑犯被押上警車離開。

案發於周日清晨近6時，警方接報一名男子倒臥庇利金街61至63號門外，送院搶救後不治。初步顯示，死者腦位置最少有兩處2至4厘米的裂傷。警方經調查指33歲姓彭男死者為一個非法賭檔的主持人，疑被指「撬牆腳」遭槌襲擊。警方先後拘捕兩男三女，包括施襲的40歲姓巫男子及涉三角關係的女子，部分人有黑幫背景。