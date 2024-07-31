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山頭試爆炸彈 3男囚8年4月至12年 官指針對執法人員「行為邪惡」 形同向警宣戰

【明報專訊】3男2019年底涉在屯門小冷水路測試引爆一個遙控炸彈，被埋伏的警員拘捕，被控「串謀導致性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害爆炸」罪，其中兩人認罪，餘下一人被裁定罪成，3人昨在高院被判入獄8年4個月至12年。法官指本案源於2019年的社會事件，3名被告有計劃下各司其職犯案，意圖在警署或警方路障引爆炸藥，針對在困難中執法的警務人員，行為邪惡，形同向警方宣戰。

被告關嘉耀（32歲、廚師）否認控罪，早前被陪審團大比數裁定罪成；徐天樂（32歲、中學實驗室技術員）及何健忠（45歲、註冊機電人員）在審訊前認罪。本案發生於2019年11月某日至12月14日。法官黎婉姫判刑表示，關一方要求控方嚴格舉證，並挑戰證物連貫性，控辯雙方需時27天才能草擬承認事實，稱不上節省法庭時間。關不願錄取背景口供，向感化官指本案涉及不同人和事，不願透露太多，看來無太大悔意。

各施所長 策劃者罪責最重

黎官續稱，2019年社會動盪不安，被告以警署和警方路障為目標，罔顧行為可能危害警方和市民的生命，明顯挑戰執法人員；現時網絡資訊發達，任何人都可輕易取得有關爆炸品的資料，若計劃成功執行，往後的暴力事件會變本加厲。

黎官列出多項加刑因素，包括被告非一時糊塗，而是經過深思熟慮，各自有不同專長，亦涉至少一名幕後「金主」，另有一名「陳sir」指導製作爆炸品。關為統籌者，負責與不同人接觸、購買水銀等原材料，和招攬他人，罪責更重，以12年監禁為量刑起點，無其他減刑因素。

徐和何分別協助製作爆炸品和改裝遙控，量刑起點為11年監禁，徐認罪後囚8年7個月，何因過往長時間做社會服務（見另稿），獲額外減刑3個月，判囚8年4個月。

翻查資料，在高院判刑最重的反修例案件，包括陳真2019年11月在太古城揮刀並咬耳傷人案，他被裁定3項有意圖傷人及一項普通襲擊罪成，上訴後改判囚14年。另外，前香港民族陣綫成員盧溢燊承認同年7月在工廈管有約1公斤炸藥TATP，就一項炸藥意圖危害生命或財產罪被判囚12年。法官指盧有意用炸藥顛覆港府和宣揚港獨，源於2019年社會動盪。

【案件編號：HCCC 210/21】

明報記者

（反修例風暴）

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