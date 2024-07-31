灣區熱搜：全國唯一博彩馬場 規模僅次沙田馬場

廣州賽馬場於1993年1月8日開幕，一周共3天賽馬日，逢周二、四及日舉行，並分為日賽和夜賽；據稱1993至1999年共7年間，廣州賽馬場共舉行過757場賽馬，巔峰時期每個賽馬日至少一萬至兩萬人參與，一天投注額可高達1000萬元；有5000名賽馬會會員，582名馬主及1200多匹馬，整個廣州市有100多個投注站。此外，1998年水災，廣州賽馬會捐款1000萬元，創下當時全國捐款紀錄。

連年虧損高層腐敗 1999停業

關於興建廣州賽馬場的原因，有稱是中央覺得按照香港模式試行「馬彩」，可藉由現代賽馬籌措社會資金，認為此舉符合鄧小平提出的「三個有利於」，即有利於發展社會主義社會的生產力、有利於增強社會主義國家的綜合國力、有利於提高人民的生活水平，因此批准廣州設賽馬場。然而，廣州賽馬雖被默許，內地卻始終沒有賦予正式的合法性；此外，就算賽馬氣氛熱烈，但廣州賽馬會連年虧損，還涉及高層貪污腐敗，加上社會對賽馬與博彩畫上等號，因此在內地多次明令禁止博彩的背景下，1999年11月廣州市政府下令停止賽馬，廣州賽馬場在12月12日最後一次賽馬後便退出歷史舞台。