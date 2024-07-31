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灣區熱搜：穗舊馬場再轉型 料高級百貨進駐 馬會家居城酒店今停業 汽車城食肆清拆倒數

【明報專訊】隨着馬會位於廣州的從化馬場工程不斷推進，曾盛載中國賽馬夢、內地第一個賽馬場原址也再次改頭換面，現時在原址經營的康體娛樂、汽車城及餐飲已陸續遷出，剩餘的家居城及酒店也自今日起結束營業。據此前多方消息透露，賽馬場原址可能由北京華聯SKP進駐，改造成頂級百貨商場。

明報記者 陳子凌

廣州賽馬場位於天河區黃埔大道西的珠江新城核心地段，佔地面積38萬平方米，相當於53個國際標準足球場，1993至1999年間用作賽馬（見另稿），而自停辦賽事後，該地改為經營餐飲食街、汽車城、家居城、高爾夫球場等。同時經過近30年發展，賽馬場周圍的珠江新城CBD（中央商務區），甲級寫字樓、大型商場及豪宅林立，與之相比，賽馬場項目經營相對低效，亟待轉型開發，又由於賽馬場面積龐大，因此也是珠江新城最後一塊「黃金寶地」。

CBD最後「黃金寶地」 冀釋放商業價值

自今年初，廣州市政府已着手重新打造這塊「寶地」，賽馬場內的康體娛樂、食肆陸續撤出，高爾夫球場停業，汽車城更早已荒廢閒置。本月中，馬會家居、馬會酒店及其水療門店，還有附近剩餘的食肆亦張貼停業公告，宣布今（31日）起停止營業，並將場地交還廣州賽馬場運營管理有限公司。至此，賽馬場內的主要商戶基本全部撤離，清拆已進入倒數時刻。

馬會家居內有廚房用品店職員表示，雖然停業通知有點突然，但也不意外，因為馬會家居的租約其實早在去年底已屆滿，今年一直沒有與商戶續簽合同，「所以大家都心中有數，只等確定具體撤場時間罷了」。今年6月28日，廣州市規劃和自然資源局發布的工作動態指出，「天河區低效用地試點項目庫已在自然資源部完成備案，馬場更新改造項目等被納入其中，切實保障項目享受低效用地試點政策優惠，促進項目提速實施」，可見政府已將賽馬場改造方案提上日程。

至於賽馬場下一步將如何改造，目前政府未有表明，不過今年2月廣州市高質量發展大會上，廣州市人大常委會副主任、天河區委書記陳加猛曾公開表示，天河中央商務區將積極推進馬場地塊更新改造，爭取華聯SKP等項目早日落地。此外，當地媒體亦曾報道，今年初北京華聯SKP團隊已在廣州設立辦公室，估計是為落戶廣州做準備。

京頂級商場SKP 年初穗設辦公室

北京華聯SKP於2007年開業，堪稱中國最頂級的奢侈品百貨公司，坊間甚至有「全世界的奢侈品，如果在北京華聯SKP買不到，全國哪裏都買不到」的豪語；2019年雙十一曾創下單日銷售額10.1億元（人民幣，下同）的神話，去年亦以全年銷售額265億元，再度擊敗包括英國哈羅德在內的全球奢華百貨公司，蟬聯「全球店王」。有分析指出，若廣州賽馬場最終引入北京華聯SKP這類高端商場及商貿業，將進一步強化天河區商業版圖，鞏固廣州國際消費中心城市的地位。

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