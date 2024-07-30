港與老撾簽12合作備忘 李：共識首要旅遊交流

明報記者 張逸羲 老撾報道

工總：當地很需港商營銷設計專利服務

李家超昨早分別與老撾正副總理會面（見另稿），工總與老撾首都萬象工商會在兩地官員見證下簽署合作備忘錄，雙方將透過經濟、商業、貿易等領域交流及合作，並將推出聯合交流和合作項目，以及鼓勵兩地會員積極開展貿易及投資合作。

莊子雄說，老撾潛力比想像中大，也較預期更著重新能源科技和綠色金融。他說老撾最低工資為每月80美元（約624港元），毗鄰的泰國則600至800美元（約4680至6240港元），很多老撾年輕人前往泰國等地發展，令老撾勞動力下跌，「所以若純粹很簡單想有新地方生產要工人低成本，未必在這裏行得通」。他說其他東南亞國家逐漸受美國高關稅影響，老撾則未，是一大優勢。

莊稱與老撾首都萬象工商會主席交談，得悉當地不少產品如咖啡等廉價賣給越南加工轉售，「add value（增值）讓越南賺掉」，當地很需要港商提供營銷、產品設計和專利等專業服務，可共同合作貢獻兩地經濟。

理大締約萬象中學 設獎學金吸生來港

昨簽署合作備忘錄的還有香港理工大學與老撾萬象高中學校，理大將為該中學的優秀學生提供特別獎學金，鼓勵來港升學。李家超昨午到訪該中學，他致辭時說，該校是城內最優秀學校之一，歡迎該校學生來港升學。他說本港是安全的國際都會，中西文化交匯，並擁有全球5間百大大學，也有很多食肆，確保來港學生永遠不會苦悶、飢餓和寂寞。

李家超其後再到訪賽色塔綜合開發區及中國老撾鐵路萬象總站，明日轉往柬埔寨金邊。他昨傍晚見傳媒總結老撾行程，稱香港與老撾在多個範疇可加強合作，雙方政府均同意首要發展旅遊，促進人民交流，會繼續探討放寬簽證政策。

至於本港申請加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）進度，李稱感謝老撾支持，而本港是第一個申請加入的地區，目前RCEP仍在商討開放新成員加入的程序，重申本港崇尚自由貿易，可為RCEP貢獻。