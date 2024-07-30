警涉醉駕等 與父加控至24罪

另涉4天無牌駕駛

被告依次為現已停職的警員姜淇傑（26歲）及其父親姜知勇（58歲）。經新增控罪後，首被告被控一項危險駕駛罪、6項駕駛時沒有駕駛執照、6項沒有第三者保險而使用汽車，以及一項在血液中的酒精濃度超過訂明限制下駕駛汽車；次被告被控5項允許沒有駕駛執照的人駕駛汽車，以及5項允許他人使用沒有第三者風險投保的汽車。

原本10項控罪指首被告於2023年12月25日在新界介乎長青公路及青朗公路支路危險駕駛私家車，沒有駕駛執照及第三者保險，酒精超標；次被告同日允許首被告駕駛該車，沒第三者保險；首被告另於同年10月24日駕駛私家車時沒有駕駛執照及第三者保險；次被告被控同日允許首被告駕駛該車，沒第三者保險。

新增14項控罪指首被告於同年11月10及22日，12月11及20日無牌駕駛私家車及沒第三者風險保險單，次被告在同年11月10、22日及12月11日允許首被告駕駛該車，並沒有第三者風險投保。

【案件編號：STCC 1488/24】