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港聞

港聞二

警涉醉駕等 與父加控至24罪

【明報專訊】休班男警去年聖誕節涉無牌駕駛私家車，且未能通過酒精測試，男警的父親被指允許兒子駕車同被捕。父子分別被控無牌駕駛、危駕、醉駕等共10罪，昨在沙田裁判法院再提堂。控方申請修訂原本控罪並增至24項控罪，包括指男警另涉4天無牌駕駛，辯方沒有反對，並申請暫毋須答辯，以待給予法律意見及與控方協商。署理主任裁判官鄭紀航將案件押後至9月10日再訊，兩人續准保釋。

另涉4天無牌駕駛

被告依次為現已停職的警員姜淇傑（26歲）及其父親姜知勇（58歲）。經新增控罪後，首被告被控一項危險駕駛罪、6項駕駛時沒有駕駛執照、6項沒有第三者保險而使用汽車，以及一項在血液中的酒精濃度超過訂明限制下駕駛汽車；次被告被控5項允許沒有駕駛執照的人駕駛汽車，以及5項允許他人使用沒有第三者風險投保的汽車。

原本10項控罪指首被告於2023年12月25日在新界介乎長青公路及青朗公路支路危險駕駛私家車，沒有駕駛執照及第三者保險，酒精超標；次被告同日允許首被告駕駛該車，沒第三者保險；首被告另於同年10月24日駕駛私家車時沒有駕駛執照及第三者保險；次被告被控同日允許首被告駕駛該車，沒第三者保險。

新增14項控罪指首被告於同年11月10及22日，12月11及20日無牌駕駛私家車及沒第三者風險保險單，次被告在同年11月10、22日及12月11日允許首被告駕駛該車，並沒有第三者風險投保。

【案件編號：STCC 1488/24】

相關字詞﹕沙田裁判法院 第三者保險 醉酒駕駛 危險駕駛 無牌駕駛 休班警員

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