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九巴龍運全體加薪3.52% 底薪至少加800

【明報專訊】九巴及龍運巴士昨日宣布，全體員工本年度加薪3.52%，全職月薪車務及維修員工底薪最少加800元。各級車務、維修及前線職系人員的薪酬加幅追溯至今年6月1日生效；而文職人員及其他職系將會在今年9月1日生效。汽車交通運輸業總工會九巴和龍運巴士分會早前提出今年加薪8%，工會代表昨表示，認為公司已細心聆聽工會意見，在這次加薪協議中積極正面回應，肯定廣大員工的辛勞付出。

曾倡加8% 工會：意見獲聆聽

除加薪外，九巴及龍運為進一步提升員工福祉及推動家庭友善政策，亦優化福利措施，包括增加侍產假至10日、增加颱風津貼金額至250元及增設站長、車務督察通宵津貼。明年起，前線外勤及維修員工的「雙補水日」（即超時工作津貼雙計的日子）亦會增至13日。

九巴及龍運表示，晚間、周末及假日乘客量未回復至疫前水平，訪港旅客數量與高峰時仍有距離，亦面對國際燃油價格波動，不過在平衡所有相關因素，包括營運情况、財政狀况、經濟環境和薪酬趨勢，並考慮到員工士氣及生活費用變化下，制定今年的薪酬調整方案。

九巴及龍運又表示，感謝所有同事的努力，亦感謝汽車交通運輸業總工會九巴分會及龍運巴士分會，及九龍巴士職工總會及其龍運巴士分會的代表，理解公司面對的經營環境，就薪酬調整方案進行務實的協商和溝通。九巴及龍運稱會持續投放資源，引入更多環保車隊及安全設施，為乘客提供安全、可靠和優質的巴士服務。

翻查資料，去年6月底九巴及龍運宣布全體員工加薪幅度為4.2%，全職月薪車務及維修員工底薪增加不少於905元。

相關字詞﹕工會 加薪 龍運巴士 九巴

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