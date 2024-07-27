九巴龍運全體加薪3.52% 底薪至少加800

曾倡加8% 工會：意見獲聆聽

除加薪外，九巴及龍運為進一步提升員工福祉及推動家庭友善政策，亦優化福利措施，包括增加侍產假至10日、增加颱風津貼金額至250元及增設站長、車務督察通宵津貼。明年起，前線外勤及維修員工的「雙補水日」（即超時工作津貼雙計的日子）亦會增至13日。

九巴及龍運表示，晚間、周末及假日乘客量未回復至疫前水平，訪港旅客數量與高峰時仍有距離，亦面對國際燃油價格波動，不過在平衡所有相關因素，包括營運情况、財政狀况、經濟環境和薪酬趨勢，並考慮到員工士氣及生活費用變化下，制定今年的薪酬調整方案。

九巴及龍運又表示，感謝所有同事的努力，亦感謝汽車交通運輸業總工會九巴分會及龍運巴士分會，及九龍巴士職工總會及其龍運巴士分會的代表，理解公司面對的經營環境，就薪酬調整方案進行務實的協商和溝通。九巴及龍運稱會持續投放資源，引入更多環保車隊及安全設施，為乘客提供安全、可靠和優質的巴士服務。

翻查資料，去年6月底九巴及龍運宣布全體員工加薪幅度為4.2%，全職月薪車務及維修員工底薪增加不少於905元。