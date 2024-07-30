海關AI分析影片照片 代肉眼逐件蒐證

準確度八成 料短期內應用

海關電腦法證所主要負責收集、保存和分析不同科系前線人員檢取的電子證據，把驗證結果呈交法庭作舉證。趙吉烏蘭指出，電腦法證所近5年平均每年處理超過100宗涉及電子證據的案件，現時已進入大數據年代，法證所處理的電子數據量和複雜程度快速增長，工作的挑戰大增，需要更多合適的法證工具，故需要人工智能系統協助調查工作。

趙吉烏蘭說，預計人工智能系統可於短期內應用在調查工作，但仍有待採購硬件和檢測，又稱未來會繼續引入新科技，提升處理電子證據能力。

海關電腦法證所高級督察黃偉基表示，人工智能系統可協助分析電子證據，包括文字、圖片及影像等資料，調查人員可在系統輸入文字形式的問題指令，系統即可快速顯示相關分析結果，縮短蒐證時間。他舉例，人員一般處理長度一小時的閉路電視片段，需要全程觀看，但人工智能系統或可「幾秒鐘」完成，有助減省人手，可調配其他工作。黃稱系統不會取代調查人員，仍需人員分析結果。

黃偉基以毒品交易模擬案為例，當海關人員拘捕一名疑犯後，可透過人工智能系統在其手機通訊軟件搜尋交易地點的相關信息，再篩查手機相簿鎖定目標車輛型號，最後分析附近的閉路電視片段，找出同類車輛行蹤，再確認車牌號碼，從而跟進調查。