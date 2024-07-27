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首批110工地獲4S標籤 採安全智慧系統須每年匯報 目標零意外

【明報專訊】為提升工業安全，發展局今年5月聯同建造業議會推出「安全智慧工地系統標籤計劃」，昨舉行頒牌儀式，批出首批110個標籤。已獲標籤的工地須每年向建造業議會更新系統應用情况，議會亦會安排巡查已獲標籤的工地。發展局常任秘書長（工程）劉俊傑表示，冀把安全智慧工地系統變成本港工地的標準配備，以「零意外」為目標，保障工友安全。

「安全智慧工地系統」（Smart Site Safety System，簡稱4S）由3部分組成，包括智能安全裝置、中央管理系統及網絡。記者昨隨導賞團參觀正應用4S的工地，包括位於高鐵西九龍總站上蓋的發展項目，由新鴻基地產建築部附屬的新輝（建築管理）有限公司承建。安全經理林展華回覆本報查詢時表示，包括高鐵總站上蓋、啟德天璽．海及屯門住宅發展項目3間公司屬下工地正應用4S系統，且運作成熟，照顧逾3700名工友的職安事宜。

機器附鏡頭偵測有人靠近否

新輝現場示範流動機械警報系統，移動裝載機（俗稱「貓仔機」）上會安裝鏡頭及感應器，偵測是否有人闖入「盲區」（紅線投射區域），若有人闖入將響起警報，並停止機械運作。該公司亦自主研發密閉空間監控系統，盒狀控制器可監測空氣、風速及水位，在異常情况下發出警報，而系統支援的4個實時鏡頭，可供密閉空間外的監督員作出撤離等決定。

發展局表示，計劃獲逾350個工地申請，首批獲發的標籤將擺放於地盤外圍當眼處，而未獲發標籤的工地則會由政府部門加強日常巡查。

料年底500工地參與

當局初期預計約500個工地參與，將於今年底完成所有批核。發展局回覆查詢亦稱，政府透過「建造業創新及科技基金」資助私人發展項目採用「安全智慧工地」系統，每個申請者資助額由過往最高600萬元提升至750萬元，資助範圍亦擴展至應用系統各個環節相關額外費用，包括因使用系統需提升的網絡容量、額外增聘人員作維護、技術支援、採購支援等。

另外，本月1日起，凡預算成本超過3000萬元，並使用流動機械及塔式起重機的建築工程，其註冊承建商須採用流動機械警報系統及塔式起重機警報系統。據《建築物（管理）規例》，承建商須提交預算成本聲明，否則申請或會被拒。

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