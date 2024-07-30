擅攜文件離獄鄒家成與律師罪成 官：保障囚權非可繞過保安

被告鄒家成（27歲）及胡詠斯（30歲，助理律師），被控於或約於2023年5月2日在香港將一份未經授權物品攜離監獄，即一份文件。

主任裁判官徐綺薇裁決稱，法庭詮釋《監獄規則》時亦需考慮立法原意和法律框架，懲教署在保障囚犯權利的同時有嚴格規管，包括探訪和通訊，所有職員均須遵守。徐官續稱，為確保紀律和達致有效管治，懲教署訂立內部指引合情合理，例如在囚者寄出投訴表格前須接受保安檢查才可封口寄出，職員亦要在紀錄冊記錄，依照指示不可或缺。

官指准許寄信限攜文件無衝突

條文「須」字 無絕對責任

徐官提到，《規則》列明懲教職員不得閱讀表格內容保障囚犯申訴權，但在平衡囚權時亦須考慮案件背景和監管囚犯的原意。徐官認為第47（4）條中指，如與指明的人通信須准許囚犯寫和發出信件的條文，與《監獄條例》第18條涉及本案將文件攜離監獄的限制沒有衝突，署方在保安檢查後便會准許囚犯寄出投訴信。對於辯方指「須」一字有必須的意思，徐官參考「蔡玉玲案」，指使用該字眼不代表條文施加絕對責任。

官按閉路電視片段

指二人打眼色互動交收文件

就兩名被告是否知道表格未獲授權，徐官根據閉路電視片段，顯示職員在會見室替兩名被告完成文件交收程序後，鄒示意胡將文件交給他，他再將表格偷偷夾入文件中，胡取回文件後向鄒點頭，會面完結後整份文件帶走，其間二人有互動和打眼色。徐官相信一級懲教助理林振昌的確曾叮囑鄒不要將表格轉交第三者，鄒當時回覆表示「清楚明白」。

事發前兩名被告亦曾進行交收文件程序，理應清楚須在職員面前交收，加上署方在探訪者進入會見室的必經之路張貼公告，推論兩名被告知悉表格未經授權，必然有共同意圖，希望將表格帶離收押所，二人各司其職，同裁罪名成立。鄒和女律師分別繼續還押和保釋。

翻查資料，本案源於懲教署於去年4月拒絕接收鄒家成親友存入的兩本書《心之勇士》和《希望．新生》，鄒同月在獄中取得申訴專員公署的投訴表格，填妥後透過律師帶出監獄寄出。

【案件編號：WKCC 4600/23】