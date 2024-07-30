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港聞二

賭檔睇場撬牆腳被毆斃 被捕5男女涉謀殺協助罪犯

【明報專訊】油麻地前日發生謀殺案，33歲姓彭無業男疑被指「撬牆腳」，遭槌襲擊，送院不治。警方先後拘捕兩男三女，包括以硬物襲擊事主的40歲姓巫男子、涉及三角關係的女子，他們分別涉嫌謀殺及協助罪犯，部分人有黑社會背景。警方相信案件涉及個人恩怨，暫未有證據證顯示明案件與黑社會及非法賭檔有關。

油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁表示，前日清晨近6時，警方接報一名男子倒臥庇利金街61至63號門外，送院搶救後不治。初步檢查顯示，死者腦位置最少有兩處2厘米至4厘米的裂傷，警方認為案件有可疑，由油尖旺警區重案組接手跟進。

根據初步調查，死者為庇利金街一個非法賭檔的主持人，與被捕一男兩女被捕人是朋友關係，被捕男子懷疑死者搶去其女友，素有積怨。前日凌晨2時，有一男一女到非法賭檔找死者，其後連同死者一行三人落樓到案發現場，涉案男子突然從後用一個槌仔襲擊死者後腦10多次，便逃離現場，死者當時仍然清醒，並返回非法賭檔，直至前日早6時許不適昏迷，友人將他抬到樓下，由救護車送院。

3人涉知情藏匿疑犯

警方經深入調查及情報分析，前日中午在油麻地區以涉嫌謀殺拘捕32歲無業女子，相信她當時與死者一同落樓，同日晚上再在何文田區拘捕兩男兩女，包括施襲男子。因施襲男子案發後曾到何文田一所公寓，懷疑其餘3人在知情下窩藏他，涉及協助罪犯。

涉案槌仔暫未尋回，相信施襲男子事後隨即棄置於附近垃圾桶。

相關字詞﹕謀殺 油麻地

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