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港聞

港聞二

男子涉殺女友 手機代請假訛稱失聯感情糾紛 男方已婚育有子女

【明報專訊】慈雲山揭發謀殺案。一名43歲男子報稱與46歲女友失聯數天，女友家人上周六（27日）登門發現她倒斃毓華里寓所，警方同日到場發現她有多處可疑傷痕，調查後翌日以涉嫌謀殺拘捕其男友。初步調查相信，兩人在上周二因感情問題爭執，男子用雙手扼女友頸部數分鐘至其窒息，並以女友手機向她的上司請假，自編自導訛稱失聯企圖掩飾。據悉疑犯為工程師。

46歲姓吳死者與43歲姓溫被捕男子相識約10年，近一年發展成情侶關係，兩人亦為同事。據悉，涉事單位由吳數年前購入，她已離婚，與育有子女的已婚溫男發展成情侶，男方不時到上址過夜，惟吳疑有第三者，因而釀成命案。

犯案後攜女友手機棄海中

現場為毓華里11號華基大樓。涉案單位昨日仍有警員看守，單位鐵閘留有探員套取指模的痕迹。昨午5時許，溫被黑布蒙頭腰纏鐵鏈，由探員押解到毓華里案發單位重組案情，逗留約15分鐘，再登上警車前往北角碼頭附近繼續重組案情，鑑證科人員沿途攝錄整個過程。現場消息稱，溫於犯案後曾拿着女友手機到「北角匯」對開海旁，並將手機棄置海中。

黃大仙警區刑事部總督察鄒振邦表示，警方上周六傍晚接到吳的家人報案，指她倒斃單位睡牀上，經初步調查，發現吳的左眼、鎖骨有明顯瘀傷，臉上有可疑血點，貴重財物沒有損失，惟手機不知所終。警方認為有可疑，將案件交由黃大仙重案組跟進。

鄒振邦表示，探員翻查閉路電視片段及調查，發現溫的說法有可疑，遂在前日將他拘捕。據初步調查，兩人上周二（23日）一起返案發單位，懷疑因感情問題爭執，其間溫以雙手扼吳的頸數分鐘，對方當時停止呼吸。溫其後取走對方手機，並利用她的社交帳戶身分向上司請假掩飾，並將手機棄置北角碼頭對出海面，警方昨早尋獲涉案手機。

法醫初步相信死因窒息

鄒振邦稱，溫向吳的同事訛稱與其失聯多天，經通知後，吳的家人上周六到訪單位時揭發事件。

法醫昨日為女死者解剖，初步相信窒息為死亡原因。警方表示，暫不排除因涉及第三者而發生爭執，兩人案發前關係正常。

據悉，溫為工程師，吳為文員，溫上周六向公司總經理報稱自上周三（24日）起與吳失聯，公司聯絡吳的家人，其胞兄及胞姊上周六登門到訪但無人應門，隨即找鎖匠協助開門，其後發現吳倒斃單位。

鄰居指未聞爭吵 男方斯文

鄰居表示，涉事單位住有一對男女，兩人似是夫婦關係，晚上經常一同回家，平時沒有傳出爭吵聲，又形容該男子外表斯文，見面會向他人打招呼。

相關字詞﹕謀殺 慈雲山

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