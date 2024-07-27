校董會：中大換校徽存誤判欠諮詢 獨立顧問檢視 揭花逾400萬 段崇智稱承擔整體責任

段明年卸任如何承責

查逸超：請辭問責兩回事

另外，段崇智今年1月初請辭，在明年1月提早卸任。查逸超稱校董會知悉段表示「作為修改校徽項目的最高領導」會為事件負整體責任，被問段離任在即，如何負責，查逸超認為請辭與問責「是兩回事」，強調校董會將跟進。至於新校長遴選進展，查逸超表示過程需絕對保密及保護候選人身分，透露「過程相當順利」，希望今年底前公布新校長人選。

翻查資料，中大2022年10月17日宣布推出新校徽，包括正式版及刪去校訓「博文約禮」的簡化版，惹各界抨擊，最終新校徽使用8天便轉回舊版本（見表）。查逸超昨稱，中大當時展開一個較大的項目以建立形象，包括換校徽，整個項目開支逾400萬元，費用主要用作聘請「國際知名的形象顧問」修改校徽。

指管理層繞過校董

查：將釐清何事須報告

校董會昨決議，將汲取經驗並採取適當措施提升大學管治。查逸超稱，校董會將重新檢視校董會下設委員會的職權範圍（terms of reference）及轉授權力（delegation of authority），「讓管理層清楚他們的責任……什麼事項要向我們報告，什麼事項要向我們申請批准」。被問校董會現時是否「管得很細」，查逸超則回應「其實係要管得恰當，唔係話細就唔好，唔細就好」，他稱要「微細地」審視在管治時，應有什麼工序、權限，讓校董會及大學管理層履行自身責任。

議員兼校董劉國勳昨透露，由段崇智任主席的資源分配委員會分兩期批出1780萬元預算，更換校徽項目花400萬元，「這筆大額撥款未有知會校董會」。他稱，段崇智應公開交代款項去向、如何承擔責任。他認為有份執行更換校徽的時任協理副校長（校外聯繫及推廣）金江，雖已轉任中大深圳分校院長，但仍需為事件負責。

校董會60萬聘獨立顧問

鄧家彪：要挽公眾信心

同樣是議員校董的鄧家彪則稱，中大校董會已歷改組等重大改革，更換校徽風波亦可「告一段落」，認為現目前需「向前看」。至於校董會斥近60萬元檢視，鄧家彪指「當然不想花這個開支」，但認為要挽回公眾對大學管治的信心。

中大聯書院學生會工作小組召集人羅竣彥稱，校董會提到要汲取經驗，他指學生均期望校方做重大決定前諮詢學生，「正式登台我們才知發生什麼事，不太理想」。他又說中大校董會改組後將加入學生代表，希望校方盡快公布遴選方式。

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