明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區手記：求助之門 ／文：尚東美

【明報專訊】在大灣區內地城市工作或生活，難免遇到難題，一些典型的普遍的，或多或少申訴有門，例如稅務、就業創業、租樓、銀行開戶等，只要尋求像駐粵辦、工聯會這些機構，或者創業基地、商會協會幫助，都能得到解答。

不過生活細節上的問題，有時就真有求助無門之感，尤其是兩地生活習慣、用詞等的不同，在香港那一套不一定適用。例如在香港，上網套餐轉Plan就是轉Plan，找電訊商一個電話便解決，但早前明報廣州站轉上網Plan，電訊職員說換套餐的意思原來是開一個新帳戶，真不知是我理解錯還是他說不清楚，更要命是新帳戶開了，舊帳戶卻還在，一問之下，原來舊帳戶要本人親自去營業廳才能註銷，幸好發現及時，否則就白白重複交費。

去年廣州站搬遷，新地方什麼都好，就是鄰居方面不太好。隔壁住客比較愛家中「乾淨」，垃圾全丟出門口，有些還沒用垃圾袋封口，方便隔籬鄰舍知他網購了什麼、外賣吃了哪間。啊！今天有半個西瓜直接出現在走廊，上周還有一箱已腐爛的桃，估計是不好吃吧。

另外，樓上估計來了新住客，而且肯定有小孩，每天早午晚都聽到小孩奔跑聲和枱櫈摩擦地板聲；同時，露台不時出現同一牌子的煙頭，物管說可能是風吹進來；聽罷無語，一個裝了防盜網的露台可以三不五時被風吹進同一牌子煙頭，這或然率真不是一般的高，要麼風有眼，要麼從露台望上去，樓上隔壁單位的洗手間窗戶不正正斜對着露台，一丟一個準嗎？

跟物管投訴，不外乎出一張通告，問題始終沒解決，但也很難全怪他們，畢竟更多是靠住客自覺。只是類似的問題如果發生在香港，物管若不管，還可以找區議員協助，在內地又該找什麼部門呢？想着想着，這似乎也是一個適合探討的題目啊。

文：尚東美

相關字詞﹕灣區手記 大灣區

上 / 下一篇新聞

校董會：中大換校徽存誤判欠諮詢 獨立顧問檢視 揭花逾400萬 段崇智稱承擔整體責任
校董會：中大換校徽存誤判欠諮詢 獨立顧問檢視 揭花逾400萬 段崇智稱承擔整體責任
段出差昆明缺席 查：月初通知開會
段出差昆明缺席 查：月初通知開會
男子涉殺女友 手機代請假訛稱失聯感情糾紛 男方已婚育有子女
男子涉殺女友 手機代請假訛稱失聯感情糾紛 男方已婚育有子女
肺病漢急症等上房亡裁死於自然 官倡追蹤病人位置
肺病漢急症等上房亡裁死於自然 官倡追蹤病人位置
賭檔睇場撬牆腳被毆斃 被捕5男女涉謀殺協助罪犯
賭檔睇場撬牆腳被毆斃 被捕5男女涉謀殺協助罪犯
擅攜文件離獄鄒家成與律師罪成 官：保障囚權非可繞過保安
擅攜文件離獄鄒家成與律師罪成 官：保障囚權非可繞過保安
駕跨境白牌車停牌判社服 司機稱斷生計
駕跨境白牌車停牌判社服 司機稱斷生計
Outback關9店餘10 300員工受影響 4店欠供強積金兩月 涉40人
Outback關9店餘10 300員工受影響 4店欠供強積金兩月 涉40人
雅旺錄音室加24場導賞 可錄歌留念
雅旺錄音室加24場導賞 可錄歌留念
首批110工地獲4S標籤 採安全智慧系統須每年匯報 目標零意外
首批110工地獲4S標籤 採安全智慧系統須每年匯報 目標零意外
海關AI分析影片照片 代肉眼逐件蒐證
海關AI分析影片照片 代肉眼逐件蒐證
九巴龍運全體加薪3.52% 底薪至少加800
九巴龍運全體加薪3.52% 底薪至少加800
警涉醉駕等 與父加控至24罪
警涉醉駕等 與父加控至24罪
車藏3200萬元大麻花 男子斷正
車藏3200萬元大麻花 男子斷正
教師否認校內非禮 辯稱無發生
教師否認校內非禮 辯稱無發生
港與老撾簽12合作備忘 李：共識首要旅遊交流
港與老撾簽12合作備忘 李：共識首要旅遊交流
李稱出訪具歷史意義 老撾總理盼加強合作
李稱出訪具歷史意義 老撾總理盼加強合作
萬象站中老合建 用簡體字普通話
萬象站中老合建 用簡體字普通話
因功課摑11歲兒 中年漢自簽守行為
因功課摑11歲兒 中年漢自簽守行為
灣區熱搜：中原灣區指數連跌13月 回2017水平 9+2城市僅佛山肇慶升
灣區熱搜：中原灣區指數連跌13月 回2017水平 9+2城市僅佛山肇慶升
【Emily】國泰新安全短片 融地標展香港魅力 空服員穿梭大牌檔山頂銅鑼灣
【Emily】國泰新安全短片 融地標展香港魅力 空服員穿梭大牌檔山頂銅鑼灣
【Emily】葉劉率團訪廣西 考察「灣區腹地」投資環境
【Emily】葉劉率團訪廣西 考察「灣區腹地」投資環境
【Emily】形容「有志做律師」 律師會賀江旻憓奪金
【Emily】形容「有志做律師」 律師會賀江旻憓奪金
【Emily】McGriddles熱賣 下周一起早餐限定
【Emily】McGriddles熱賣 下周一起早餐限定
【Emily】未聞UNIQLO有運動出品 何俊賢被指無知
【Emily】未聞UNIQLO有運動出品 何俊賢被指無知