灣區手記：求助之門 ／文：尚東美

不過生活細節上的問題，有時就真有求助無門之感，尤其是兩地生活習慣、用詞等的不同，在香港那一套不一定適用。例如在香港，上網套餐轉Plan就是轉Plan，找電訊商一個電話便解決，但早前明報廣州站轉上網Plan，電訊職員說換套餐的意思原來是開一個新帳戶，真不知是我理解錯還是他說不清楚，更要命是新帳戶開了，舊帳戶卻還在，一問之下，原來舊帳戶要本人親自去營業廳才能註銷，幸好發現及時，否則就白白重複交費。

去年廣州站搬遷，新地方什麼都好，就是鄰居方面不太好。隔壁住客比較愛家中「乾淨」，垃圾全丟出門口，有些還沒用垃圾袋封口，方便隔籬鄰舍知他網購了什麼、外賣吃了哪間。啊！今天有半個西瓜直接出現在走廊，上周還有一箱已腐爛的桃，估計是不好吃吧。

另外，樓上估計來了新住客，而且肯定有小孩，每天早午晚都聽到小孩奔跑聲和枱櫈摩擦地板聲；同時，露台不時出現同一牌子的煙頭，物管說可能是風吹進來；聽罷無語，一個裝了防盜網的露台可以三不五時被風吹進同一牌子煙頭，這或然率真不是一般的高，要麼風有眼，要麼從露台望上去，樓上隔壁單位的洗手間窗戶不正正斜對着露台，一丟一個準嗎？

跟物管投訴，不外乎出一張通告，問題始終沒解決，但也很難全怪他們，畢竟更多是靠住客自覺。只是類似的問題如果發生在香港，物管若不管，還可以找區議員協助，在內地又該找什麼部門呢？想着想着，這似乎也是一個適合探討的題目啊。

文：尚東美