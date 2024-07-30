灣區熱搜：中原灣區指數連跌13月 回2017水平 9+2城市僅佛山肇慶升

明報記者 陳子凌

6月份中原大灣區指數報100.22點，按月跌0.47點，按中原以2017年7月為100點指數基期來看，大灣區整體樓價水平已重返7年之前。再者，雖然6月份指數仍企穩於100點之上，但已是2017年9月以來最低。

上半年東莞累跌21.07點最多

大灣區9+2城市中，9個城市錄得跌幅，只有佛山及肇慶的指數上升，佛山按月升0.95點，至194.92點，肇慶升1.39點，至112.95點。香港、廣州、深圳及珠海四大中心城市指數繼續齊跌，其中香港指數跌0.49點，至97.2點，連跌兩個月，且連續7個月在100點以下水平。跌幅最大的是珠海及澳門，指數較5月減少2點以上。累計今年上半年，中原大灣區指數共跌6.15點，只有中山和肇慶兩市指數上升，下跌的9個城市中，深圳、東莞及江門跌幅同為雙位數，又以東莞累跌21.07點最多（見表）。

紛推救市措施 料下半年樓價企穩

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年上半年不論香港或內地經濟復蘇均未見理想，內房更相繼「爆雷」，內地樓市氣氛薄弱，各地方政府於第二季開始先後推出救市措施，例如認房不認貸、降低首付比例及減息等，可幸是有關措施成效於6月漸顯現，例如廣州6月一手網簽達7623宗，創去年6月以來新高；二手網簽更破萬，達10,456宗，較5月升33%。深圳自5月28日宣布下調首付比例及房貸利率後，一二手成交量亦見飈升，二手成交達5309套，創40個月新高。因此，雖然6月多個城市的指數下跌，但跌幅已見收窄，而隨着成交量率先上升，陳永傑料樓價亦會漸漸受控，下半年大灣區樓價可望企穩。

至於香港，陳永傑表示，自2月尾「撤辣」後，成交量顯著上升，惟於一手盤低開的壓力下，二手樓價跌勢未止，大灣區香港指數於今年上半年下跌1.43點，已屬四大中心城市跌幅最少的一個；他認為美國9月減息機率增至90%，若落實減息，相信可為香港樓市帶來另一輪振奮作用。