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港聞二

雅旺錄音室加24場導賞 可錄歌留念

【明報專訊】有41年歷史的雅旺錄音室見證多首經典作品誕生，張國榮、梅艷芳、陳百强、羅文等巨星都曾在此錄歌。第二屆香港流行文化節於6月曾推出雅旺錄音室導賞團，當時購票向隅市民將有機會參加，因康文署8至9月將加開24場導賞，名額360個，周五（8月2日）起售票。參加者除可參觀錄音室專業設備，更可錄製經典歌曲選段並獲贈錄音檔案，一嘗造星滋味。

41年歷史 張國榮梅艷芳曾錄歌

位於佐敦益美大廈的雅旺錄音室於1983年設立，2015年一度面臨結業，歌手張敬軒其後接手管理，據報投資過千萬元。今次「做一分鐘巨星」活動由康文署主辦、初創媒體公司ACOO策劃，由雅旺錄音室租借場地。

雅旺錄音室由聲學建築師Tom Hidley設計，錄音室A空間寬敞，能容納現場樂隊，控制室器材大部分是1980年代前出產，例如1950年代的原廠咪高峰。錄音室B器材則較現代，包括1990年代出產的錄音調音枱，歌手陳奕迅的《富士山下》和《浮誇》都在此錄製。

導賞團以粵語主講，長約1小時15分鐘。導賞員會在錄音室A介紹歷史及建築，並由琴師帶領做簡單開聲訓練。參加者其後可在張敬軒翻新佈置的懷舊車卡打卡，按雅旺傳統可喝一支玻璃樽裝汽水。最後半小時參加者會在專業混音師協助下「試咪」，從不同年代約10首經典的歌單中揀選一首錄製選段，並獲贈錄音檔案作紀念品。

名額360 周五售票

加開的24場導賞團會在8月至9月的周六舉行，日期為8月10、17、31日和9月7、14、21日，每日4場，每場15人，24場名額共360個，門票於周五上午10時在城市售票網開售，只設網上及流動應用程式購票。門票採實名登記制，每人每次限購兩張，票價180元，年滿60歲長者、全日制學生等半價，不招待12歲以下兒童。

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