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港聞二

Outback關9店餘10 300員工受影響 4店欠供強積金兩月 涉40人

【明報專訊】在港有19間分店的美國連鎖扒房Outback Steakhouse昨日宣布，下周日（4日）起終止營運9間分店，預計約300名員工受影響，餘下10間分店照常營業。有飲食業界認為，近年遊客出行模式轉變及港人北上消費成風，令扒房等食肆經營變得困難，期望政府於奧運完結後可保持熱潮，推出不同活動幫助業界。

積金局昨表示，Outback未有為約40名員工繳交今年5至6月強積金供款及附加費，相關員工主要來自4間分店，涉款約6萬元，但沒收到相關僱員投訴。局方已要求Outback立即補交欠款，否則會向法庭循民事申索。

勞工處昨回覆查詢表示，正聯繫有關公司管理層，提醒須按《僱傭條例》及僱傭合約條款處理受影響僱員的離職補償事宜。

稱考慮市况、營運成本及策略方向

漢堡包副線兩店去年關閉

Outback將終止營運的9間分店包括兩間位於港島、4間位於九龍、3間位於新界。Outback表示，終止營運9間分店是「經審慎考慮市場現况、營運成本及策略方向」後的結果，強調有關決定不反映管理團隊及員工的付出及專業；預計約300名員工將受影響，「承諾給予受影響的員工充分的尊重及關懷」。

該公司旗下漢堡包店副線Aussie Grill by Outback在港兩間分店於去年12月31日結束，品牌撤出香港。

業界倡奧運後續推活動保熱潮

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，留意到Outback將結業的9間分店，有3間位於尖沙嘴及紅磡等遊客區，近年遊客出行模式轉變，改為光顧具香港特色的食肆，加上近年港人北上消費成風，舉例深圳的鋸扒「性價比」較香港高，導致扒房等類型食肆經營更難。

黃說，目前全港約有1.8萬間食肆，觀察到自復活節假期後，每月約有300間結業，而開業的有150至180間，相信部分食肆或因租約期滿而結業。他說，本地餐飲業乘着奧運熱潮，近日生意額增兩成，他期望政府於奧運完結後推出不同活動幫助餐飲業。

至於Outback預計約300名員工受影響，黃家和稱餐飲業一直缺人手，不擔心該批員工失業。

根據食環署數字，截至去年12月31日，香港共有1.28萬間普通食肆及4350間小食食肆，分別較2019年同期1.14萬及3927間增逾1000及逾400間。另根據統計處數字，香港去年全年食肆總收益1095億元，2019年則為1124億元。

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