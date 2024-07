灣區熱搜：愛生僻字入詞 改詞雅俗兼容

【明報專訊】除了用粵語和潮汕話為經典粵語歌改詞,陳昕亮也改編很多經典英文歌,例如美國搖滾樂隊老鷹樂隊Hotel California、皇后樂團We Will Rock You。「不是單純翻譯成粵語版,要保證每一句與原版意思一樣,但是用粵語去將歌意表述,又帶些『盞鬼』。」例如We Will Rock You的一段歌詞「Buddy, you're a boy, make a big noise. Playing in the street. Gonna be a big man someday」改成「靚仔只會亂噏,細蚊仔去街通處玩,總有天大個仔生鬚」,意思與原版幾乎無異。