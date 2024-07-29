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港聞

港聞二

灣區熱搜：愛生僻字入詞 改詞雅俗兼容

【明報專訊】除了用粵語和潮汕話為經典粵語歌改詞，陳昕亮也改編很多經典英文歌，例如美國搖滾樂隊老鷹樂隊Hotel California、皇后樂團We Will Rock You。「不是單純翻譯成粵語版，要保證每一句與原版意思一樣，但是用粵語去將歌意表述，又帶些『盞鬼』。」例如We Will Rock You的一段歌詞「Buddy, you're a boy, make a big noise. Playing in the street. Gonna be a big man someday」改成「靚仔只會亂噏，細蚊仔去街通處玩，總有天大個仔生鬚」，意思與原版幾乎無異。

此外，陳昕亮填詞時也愛加入生僻字，如改編歌曲《17歲》的歌詞中「䟫（踩）住共享單車」。他說這也屬於粵語文化傳承，「例如掁眼（刺眼）、輆澀澀（粗糙不平滑）、「滑漦漦」（滑而帶黏液）等，全部都有正字，雖然現在漢語或者普通話已經不常用，但我覺得中華文化博大精深，應該讓大家了解」。

「聽不入最底層心聲 難成優秀創作人」

陳昕亮的作品也不是沒爭議，有人欣賞填詞功力，亦有人認為用字粗俗。對此他指出，創作人包容力要極大，能涵蓋世間萬物。「你要見得到社會最底層事物，聽得入最底層心聲，不然很難成為一個優秀的創作人。」他又稱，「我們做填詞的個個都喜歡霑叔（黃霑），他最犀利的地方是高雅低俗通殺，能寫出《不文集》專門講低俗色情內容，但又能填出《男兒當自強》、《倩女幽魂》、《我的中國心》。」「又例如許冠傑，可以寫到『曳搖共對輕舟飄』等雅詞，但一樣可以寫到『我哋呢班打工仔，一生一世為錢幣做奴隸』，這最能夠體現文學功底，這些就是雅俗共賞。」

相關字詞﹕填詞 流行曲 粵語 大灣區

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