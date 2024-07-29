灣區熱搜：傳承粵語家長關鍵 團結博主合力推廣

「明明全家會粵語 遷就小孩講普通話」

新時代大環境下，陳昕亮覺得關鍵是家長有責任引導，其次是學校，「很多人經常說學校不讓講粵語，這不是最關鍵，我認為家長才最關鍵，因為見到太多家長，明明全家人都會粵語，卻為了遷就小朋友，連六七十歲的老人家都要講普通話，見到都辛苦，可笑的是很多大人沒有這個意識」。陳昕亮認為，做粵語文化傳承是要喚醒大人而不是小朋友，一門文化能不能傳下去，關鍵原因是大家有沒有文化自信，有文化自信就會有意識教育下一代。

陳昕亮指出，粵語文化的重要性不單止對於廣東人，若其消失是全華人乃至世界的損失。「首先粵語文化歷史悠久，九聲六調變化多，也保留不少古漢語的特性，還有很多古音正字，若消失了，對古典文學研究是很大損失。」他舉例，古代文言文用粵語讀是較順口的，因此認識粵語對研究古典文學、文言文或唐詩宋詞有很大幫助，「《木蘭辭》的『唧唧復唧唧，木蘭當戶織』，用粵語讀唧和織同音，若是普通話就不順口了」。

陳昕亮亦有關注其他推廣廣府文化的粵語博主，「例如『粵知一二』、『鬧騰男孩』，他們會做南北兩地行為習俗差異，我的方式則是填詞改編歌曲，歌詞用粵語正字，讓聽眾在聽歌時學到這些字的發音、寫法及意思」，他認為，學一門語言是很枯燥的，但作成歌曲就會「易上腦」，不過「無論什麼方式，只要能夠對文化傳承有幫助有推動作用就好」。

然而，僅憑個人推廣粵語文化始終力量有限，陳昕亮亦開始與其他粵語博主合作，「例如和『廣東風少』、《外來媳婦本來郎》劇組康祈耀扮演者、『晚安小粵亮』等知名博主藝人一起拍影片，我認為所有廣府文化的博主都應該要團結」。