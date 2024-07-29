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灣區熱搜：仿港星唱腔 譜貼地歌詞 網絡歌手二創港金曲 冀推廣文化

【明報專訊】「模仿是我的絕技，填詞是我的伴侶，廣府文化是我的情懷。」祖籍潮汕、在佛山三水長大的陳昕亮，藝名「招積亮」，曾參與湖南衛視、廣東電視台演出。2020年在抖音等短片平台模仿劉德華、黎明、張學友等香港歌星，並用粵語和潮汕話填詞改編歌曲，深受網民喜愛，還獲廣東電視台邀請為2023年大灣區春晚特邀嘉賓。對於自己的創作風格，陳昕亮希望能傳承廣府文化，推廣粵語，喚醒大家的文化自信。

小六來港聯誼首登台 中學《殘酷一叮》練模仿

陳昕亮的創作之路總與香港有關。自小對音樂感興趣的他，首次登台唱歌是小學六年級，「當時剛剛考完升中試，學校找了30多名比較有才藝的學生，和香港一間小學舉辦聯誼活動，各自要準備一些節目，所以我第一次登台唱歌其實是在香港，唱了兩首歌，一首是英文歌Yesterday Once More，另外一首是兒歌」。

開始接觸模仿則是中學，陳昕亮那時經常看TVB綜藝節目《殘酷一叮》，「其中一名參賽者馮文樂比較出名，他是廣東陽江人，還做了叮王，那時候我和同學都覺得他很厲害，既會唱歌又會模仿，我身邊同學知道我喜歡唱歌，就讓我也嘗試模仿，然後發覺原來自己模仿得還不錯」。真真正正上台表演模仿則在大學，2012年湖南衛視綜藝節目《天天向上》在廣州大學城物色學生參加，「就讀的廣州大學就在大學城內，節目組覺得我唱歌不錯，便請我上去」。直到今天，陳昕亮還能準確說出自己處子登台的節目期數是0413期，「開場就是我，唱了兩段歌曲，模仿的是張學友」。回憶過往，他笑說，「現在回頭看覺得很傻，學生哥可以唱得有多好？一看就知是細路仔玩意啦，但觀眾就是喜歡這種感覺。」

畢業後，陳昕亮與一班玩音樂的朋友投資開清吧（較恬靜的酒吧），「那時候我兼任店長，有時候也會上台唱幾首，慢慢的開始發展音樂之路，相信好多音樂人都可能有這種經歷」。有過舞台表演經歷，2014至2016年間，他曾獲邀為廣東電視台大型娛樂節目《大駕光臨》、《叮王爭霸》及南方台《幸運快的》模仿秀的表演嘉賓，「我的藝名招積亮，就是當時節目組導演改的，一直沿用至今」。

疫下研自媒體 「改編+模仿」入屋

新冠疫情下，只能經常待在家的陳昕亮開始研究經營自媒體。「2020年很多人開始做自媒體，拍短視頻，玩抖音」，那時並未知道要如何經營帳號，於是他想着不如像學生那樣，模仿歌星唱歌。同年5月，他在抖音發布一條模仿張國榮、林子祥、王傑、鄭少秋、譚詠麟及四大天王共9名香港紅星唱腔唱劉德華《一起走過的日子》的短片，深受網民喜愛。「視頻突然爆火，有了流量，粉絲增加，我才知道大眾的喜好，原來大家喜歡我這樣的，就利用自己的能力去繼續模仿扮嘢。」

縱然摸索出「唱歌+模仿」這條路，陳昕亮也意識到單純模仿始終是翻唱別人的歌，難令人留下特別深刻的印象，於是在再次受香港綜藝節目啟發下，他開始將能引起共鳴的話題如工作、生活、感情、民生、社會熱點等，以大家熟悉的歌曲重新改編歌詞，成就了現在「改編+模仿+唱歌」的個人風格。他說這個風格靈感是來自TVB《荃家福祿壽》，「例如疫情不能出門、封禁、上網課等當時話題，我就改編成曲，再加上模仿唱腔，變得更有娛樂性和記憶點，視頻出來更能受到大家喜愛和關注」。

粵語填詞「要啱音」 長期摸索做筆記

陳昕亮笑言，小學時同學之間已流行將歌曲改詞，「可以說小學就識得填詞，與身邊的同學時不時噏兩句，即興改編一些搞笑的歌詞娛樂一下，大家都是這樣長大的」，但兒時的鬧着玩不能與現在相提並論。「一開始的改詞『麻麻哋』，粵語九聲六調，填得好其實好難，要協音，唱和讀的發音差不多。」陳昕亮自言，「我是拒絕隨意填詞，要填就要順口，符合粵語特性，從那時開始不停學習摸索，研究哪些字位、旋律應該要填哪些調的字，私底下會查好多資料，我還專門買了一本粵語字典，再去翻查一些樂理書籍，不斷學習不停鞏固自己的水平。我不敢說現在填詞很厲害，但起碼做得到的就是一定要啱音，你不會在我改編的歌裏發現拗口的詞，這個是我的原則。」

創作過程中的困難也不少，「創作好講靈感，瓶頸肯定會有，有時候頭腦轉不過來，有些歌詞你知道那個位置要壓某個韻調，但是你又死都想不到有哪些字適合，這就要靠長時間經驗積累，要做筆記，哪個韻腳要用什麼字，填得多才會熟能生巧，如果憑空想是想不到的。例如用ei這個韻腳的詞，填習慣了我就能一下想到有你、機、氣等字」。陳昕亮說，填詞改編一首歌曲，靈感爆發的時候只需幾個小時，沒有靈感的時候十幾天都完成不了。

如今陳昕亮在抖音及bilibili都有帳號，發布超過600首作品，包括將張國榮《Monica》改編，唱出打工人半夜被老闆信息吵醒那份無奈感的《Morning Call》；將張學友的《離開以後》改編成《搖骰以後》，道盡酒桌搖骰的趣事。前段時間他還改編了劉德華的《17歲》潮汕話版本，講述潮汕人情懷。此外，他還把林子祥的《10分12吋》改詞，打造了一首一口氣唱盡廣東省21個城市和港澳特色的賀年神曲。

擬製粵文史題材歌曲 看好兒歌傳承文化

個人簡介中，陳昕亮寫了這樣一句：「立志為廣府文化傳承出一份力」。對於這份使命，他認為自己現時力量還很小，「全網才約100萬粉絲，現在要做是慢慢將自己的影響力擴大，我們現在開始會做公益類歌曲，講文化自信、愛國，結合粵語文化傳承，例如《我的中國心》粵語版，還親自去學校和小學生們一起合唱」。他亦打算做關於粵語科普的歌曲，例如粵語歷史、粵語傳承重要性等，以喚醒大家的文化自信。「之後也會做適合小朋友唱的粵語兒歌。」他指出，以前有很多經典粵語兒歌例如「月光光照地堂」「彩雲追月」，認為兒歌是很好的一種文化傳承方式，可以從這方面入手，普及粵語文化。

明報記者 司徒聰穎

相關字詞﹕流行曲 廣東歌 粵語 粵語流行曲 大灣區

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