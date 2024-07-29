「練功券」呃虛幣 拘4人最細14歲

商業罪案調查科訛騙組總督察羅婉珊表示，警方去年10月至本月接獲多宗報案，指交易加密貨幣時收到偽鈔。調查發現，有犯罪集團在社交平台發文，稱可用高於市價的價格向投資者收購加密貨幣。當事主表示有興趣，集團會叫他們到虛假加密貨幣兌換店交易，職員會展示大量「鈔票」博取信任，並叫他們將加密貨幣轉到相關銀包，其後即時轉走，再以不同原因延遲付款，甚至以多疊「練功券」交易，惟不准對方即時拆開。警方透露，該疊交易鈔票，底、面會以1000元真鈔掩飾，中間全為「練功券」。

真鈔放底、面掩飾交易

警方調查發現，集團成員在旺角迷你倉提取「練功券」，之後帶到附近虛擬資產交易場交易，遂即時執法，突擊搜查多個處所，包括案中主腦及骨幹成員住所，拘捕4名介乎14至39歲男子，檢取5000張面價為1000元的「練功券」。連同早前案件，該團伙已有14人落網。調查顯示，團伙有明顯分工，兩名主腦主要負責安排偽鈔、尋找地方偽裝成交易所，並在網上接觸事主；另外兩名骨幹會到「交易所」簡單裝潢及貼招牌、負責將偽鈔送到現場。其他人則偽裝交易所職員，與事主交易。